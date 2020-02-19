国资委：中央企业加快医疗药品研制生产

央视网消息：在昨天（18日）上午国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会上，国资委相关负责人回应了医药研制、疫情对央企影响等问题。
记者了解到，新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，中央企业加快医疗药品研制生产。其中，国药集团所属中国生物率先研制出新型冠状病毒核酸分子检测试剂盒，目前已累计生产100万人份；抗疫药物“磷酸氯喹”加快生产储备，通用技术集团2月底前可生产出制剂产品，华润集团在现有氯喹相关产品库存32.5万盒基础上还在增加储备；中国生物提出制备恢复期血浆用于临床治疗的建议，经国家紧急立项，已在武汉进行临床试验。
国务院国资委副秘书长 新闻发言人 赵世堂：疫苗研发也在武汉、北京等地紧锣密鼓地推进。目前灭活疫苗的研发正在进行病毒培养，重组基因工程疫苗研发已完成基因序列的合成，其他相关工作也在抓紧推进过程中。
国资委副主任任洪斌表示，疫情对中央企业生产经营确实造成了影响，尤其是二月份以来，产业链终端、面向消费者的企业受疫情冲击最大。影响也最直接，其中包括航空企业、旅游企业等。国资委副主任任洪斌表示，疫情的影响是阶段性的，也是暂时性的，年初制定的生产经营目标和改革任务不会改变。国资委正指导中央企业有序推进复工复产。
国务院国资委副主任 党委委员 任洪斌：据初步统计，国资委监管的中央企业所属的2万余户主要生产型子企业目前开工率已经超过80%，像石油石化、通讯、电网、交通运输等行业开工率，目前已经超过95%，有的已经达到100%。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】