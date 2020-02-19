原标题：国资委：中央企业加快医疗药品研制生产

央视网消息：在昨天（18日）上午国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会上，国资委相关负责人回应了医药研制、疫情对央企影响等问题。

记者了解到，新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，中央企业加快医疗药品研制生产。其中，国药集团所属中国生物率先研制出新型冠状病毒核酸分子检测试剂盒，目前已累计生产100万人份；抗疫药物“磷酸氯喹”加快生产储备，通用技术集团2月底前可生产出制剂产品，华润集团在现有氯喹相关产品库存32.5万盒基础上还在增加储备；中国生物提出制备恢复期血浆用于临床治疗的建议，经国家紧急立项，已在武汉进行临床试验。

国务院国资委副秘书长 新闻发言人 赵世堂：疫苗研发也在武汉、北京等地紧锣密鼓地推进。目前灭活疫苗的研发正在进行病毒培养，重组基因工程疫苗研发已完成基因序列的合成，其他相关工作也在抓紧推进过程中。

国资委副主任任洪斌表示，疫情对中央企业生产经营确实造成了影响，尤其是二月份以来，产业链终端、面向消费者的企业受疫情冲击最大。影响也最直接，其中包括航空企业、旅游企业等。国资委副主任任洪斌表示，疫情的影响是阶段性的，也是暂时性的，年初制定的生产经营目标和改革任务不会改变。国资委正指导中央企业有序推进复工复产。

国务院国资委副主任 党委委员 任洪斌：据初步统计，国资委监管的中央企业所属的2万余户主要生产型子企业目前开工率已经超过80%，像石油石化、通讯、电网、交通运输等行业开工率，目前已经超过95%，有的已经达到100%。

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