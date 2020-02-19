原标题：商务部出台措施稳外贸稳外资促消费

央视网消息：针对疫情防控期间，如何做好稳外贸、稳外资、促消费等工作，商务部近日印发通知，要求各级商务主管部门要协调复工审核部门加快办理手续。

通知要求，各级商务主管部门要协调复工审核部门加快办理手续，支持外贸、外资、商贸流通和电子商务企业有序复工复产，稳妥有序推进共建“一带一路”重大项目。简化对外经贸管理程序，强化法律服务，帮助企业降低风险。

通知指出，要支持外贸新业态、新模式发展，加强出口信用保险支持，积极应对境外贸易限制措施。要指导外资企业用足用好应对疫情各项支持政策措施，加强外资大项目跟踪服务，创新和优化招商引资方式。要设立海外疫情应对快速反应机制，为境外中资企业做好协调服务。要支持商贸流通企业创新经营服务模式，加快步行街改造提升，发展便利店和菜市场。

通知提出，各地要抓紧安排使用提前下达的2020年中央财政专项资金，加大结存资金统筹使用力度，用好地方配套资金，带动社会资本，全力支持稳外贸稳外资促消费。

(责编：冯粒、曹昆)