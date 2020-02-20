春耕信贷资金足额保障

本报北京2月19日电 （记者朱隽）记者从中国农业银行获悉：截至2月11日，农行涉农贷款余额3.87万亿元，比年初增加1178亿元。对春耕备耕和农产品生产保供企业信贷资金需求，足额保障信贷规模。

为做好春耕备耕金融服务，农行设立金融服务专柜或“绿色通道”，简化贷款流程和审批手续，确保贷款资金快速到位。大力开展互联网“三农”金融服务，依托“惠农e通”互联网金融服务“三农”平台，“三农”客户足不出户就可便捷办理贷款申请、还款续贷、支付结算、农资采买、农产品销售等业务，有效降低疫情对“三农”客户备种、备药、备肥等工作的影响。

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 01 版）

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