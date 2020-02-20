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税务总局明确2月已缴纳有关费款企业将按规定退抵

2020年02月20日20:08  来源：新华网
 
原标题：税务总局明确2月已缴纳有关费款企业将按规定退抵

　　新华社北京2月20日电（记者郁琼源、申铖）国家税务总局副局长王陆进在20日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，对有的企业2月份已缴社保费、医保费，按规定进行退抵缓解企业经营困难。

　　国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制20日举行阶段性减免企业社保费、医保费和缓缴住房公积金新闻发布会。王陆进在回答记者提问时表示，将同有关部门一起狠抓落实，确保企业在第一时间实打实地享受到政策好处。

　　目前，全国有18个省份和3个计划单列市的企业社保费、医保费由税务部门负责征收。王陆进说，税务部门将切实做好缴费人和税务操作人员两方面的政策辅导，疫情期间将主要通过网站、热线、微信等方式讲解政策，解读操作，回答疑问。利用视频会议、网络办公等方式开展税务干部业务培训。进一步健全快速响应机制。

　　同时，根据各省实施方案，因地制宜及时调整信息系统配置，添加企业类型标签，简并优化业务流程，完善电子税务局网上申报和特色APP掌上申报相关功能，让企业“免填单”“非接触”便捷享受减免优惠，并快速办理缓缴等业务。加强部门信息共享，确保职工个人权益不受影响。对有的企业2月份已缴费款，按规定进行退抵，作出妥善安排，实实在在缓解企业经营困难。

　　此外，税务部门将做好核算分析和监督考核。“通过分户核算、机生机汇、比对审核等方式，同有关部门一起把减免费款的数算准，让社会及时了解政策效果。同时推动各地根据政策实施情况，及时调整社会保险基金收入预算。”王陆进说，税务部门将把落实政策纳入税务系统绩效考评体系，加强督办，严肃纪律。对企业尤其是中小微企业的发展给予有力支持。

(责编：冯粒、曹昆)
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