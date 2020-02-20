人民网>>财经

商务部：进口口罩超12亿只

2020年02月20日20:09  来源：新华网
 
原标题：商务部：进口口罩超12亿只

　　新华社北京2月20日电（记者陈炜伟、王雨萧）商务部外贸司司长李兴乾20日说，新冠肺炎疫情发生以来，商务部第一时间组织动员地方、行业、外贸企业扩大防疫物资进口。据监测统计，截至20日，各种贸易方式进口口罩已超过12亿只，防护服超过1300万套。

　　商务部当日在网上举行例行新闻发布会。李兴乾介绍，国际医疗产品供应，弥补了国内短期生产供应的不足。

　　李兴乾表示，在防控疫情同时，商务部持续密切关注疫情对外贸的影响。根据对重点地区和重点行业持续监测，如果疫情持续时间较长，农产品、食品以及产业链长、劳动密集的行业预计会受较大影响。针对企业反映的物流运输受阻等困难，商务部已经出台多项支持外贸企业的政策措施，降本增效，为外贸稳定发展创造条件。

　　在外贸企业复工复产方面，李兴乾介绍，外贸企业复工复产总体进度加快。浙江、山东重点外贸企业复工率均在70%左右，广东、江苏等外贸大省也在迅速复工，进展符合预期。总体上，目前各地方正在实行精准防控、分区分级，稳步有序推进外贸企业复工复产。目前，原材料供应紧张、境内外物流衔接不畅局面正在有效缓解，产业链上下游各环节联动匹配迅速恢复。

　　李兴乾表示，商务部在加强疫情防控工作的同时，扎实做好稳外贸工作，支持外贸企业抓紧复工生产，保市场、保履约、保订单，加大贸易融资支持，充分发挥出口信用保险作用，积极参与国际协调合作，努力为外贸企业营造良好的国内外环境。

　　此外，针对个别港口存在进口冻肉滞留问题，李兴乾说，这主要是受疫情影响，局部地区出现物流衔接不畅，个别港口冷库人员复工不能满足行业流动要求。目前，相关问题正在缓解，进口肉类清关速度明显加快，提货离港数量已大于新到港数量。前期滞港肉类产品正在迅速投放市场，未再形成新的积压。进出口所受影响总体可控，随着疫情防控取得积极进展和复工复产有序推进，相关问题会很快得到解决。

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved