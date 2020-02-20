原标题：商务部：进口口罩超12亿只

新华社北京2月20日电（记者陈炜伟、王雨萧）商务部外贸司司长李兴乾20日说，新冠肺炎疫情发生以来，商务部第一时间组织动员地方、行业、外贸企业扩大防疫物资进口。据监测统计，截至20日，各种贸易方式进口口罩已超过12亿只，防护服超过1300万套。

商务部当日在网上举行例行新闻发布会。李兴乾介绍，国际医疗产品供应，弥补了国内短期生产供应的不足。

李兴乾表示，在防控疫情同时，商务部持续密切关注疫情对外贸的影响。根据对重点地区和重点行业持续监测，如果疫情持续时间较长，农产品、食品以及产业链长、劳动密集的行业预计会受较大影响。针对企业反映的物流运输受阻等困难，商务部已经出台多项支持外贸企业的政策措施，降本增效，为外贸稳定发展创造条件。

在外贸企业复工复产方面，李兴乾介绍，外贸企业复工复产总体进度加快。浙江、山东重点外贸企业复工率均在70%左右，广东、江苏等外贸大省也在迅速复工，进展符合预期。总体上，目前各地方正在实行精准防控、分区分级，稳步有序推进外贸企业复工复产。目前，原材料供应紧张、境内外物流衔接不畅局面正在有效缓解，产业链上下游各环节联动匹配迅速恢复。

李兴乾表示，商务部在加强疫情防控工作的同时，扎实做好稳外贸工作，支持外贸企业抓紧复工生产，保市场、保履约、保订单，加大贸易融资支持，充分发挥出口信用保险作用，积极参与国际协调合作，努力为外贸企业营造良好的国内外环境。

此外，针对个别港口存在进口冻肉滞留问题，李兴乾说，这主要是受疫情影响，局部地区出现物流衔接不畅，个别港口冷库人员复工不能满足行业流动要求。目前，相关问题正在缓解，进口肉类清关速度明显加快，提货离港数量已大于新到港数量。前期滞港肉类产品正在迅速投放市场，未再形成新的积压。进出口所受影响总体可控，随着疫情防控取得积极进展和复工复产有序推进，相关问题会很快得到解决。

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