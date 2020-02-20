商务部：进口口罩超12亿只

新华社北京2月20日电（记者陈炜伟、王雨萧）商务部外贸司司长李兴乾20日说，新冠肺炎疫情发生以来，商务部第一时间组织动员地方、行业、外贸企业扩大防疫物资进口。据监测统计，截至20日，各种贸易方式进口口罩已超过12亿只，防护服超过1300万套。
商务部当日在网上举行例行新闻发布会。李兴乾介绍，国际医疗产品供应，弥补了国内短期生产供应的不足。
李兴乾表示，在防控疫情同时，商务部持续密切关注疫情对外贸的影响。根据对重点地区和重点行业持续监测，如果疫情持续时间较长，农产品、食品以及产业链长、劳动密集的行业预计会受较大影响。针对企业反映的物流运输受阻等困难，商务部已经出台多项支持外贸企业的政策措施，降本增效，为外贸稳定发展创造条件。
在外贸企业复工复产方面，李兴乾介绍，外贸企业复工复产总体进度加快。浙江、山东重点外贸企业复工率均在70%左右，广东、江苏等外贸大省也在迅速复工，进展符合预期。总体上，目前各地方正在实行精准防控、分区分级，稳步有序推进外贸企业复工复产。目前，原材料供应紧张、境内外物流衔接不畅局面正在有效缓解，产业链上下游各环节联动匹配迅速恢复。
李兴乾表示，商务部在加强疫情防控工作的同时，扎实做好稳外贸工作，支持外贸企业抓紧复工生产，保市场、保履约、保订单，加大贸易融资支持，充分发挥出口信用保险作用，积极参与国际协调合作，努力为外贸企业营造良好的国内外环境。
此外，针对个别港口存在进口冻肉滞留问题，李兴乾说，这主要是受疫情影响，局部地区出现物流衔接不畅，个别港口冷库人员复工不能满足行业流动要求。目前，相关问题正在缓解，进口肉类清关速度明显加快，提货离港数量已大于新到港数量。前期滞港肉类产品正在迅速投放市场，未再形成新的积压。进出口所受影响总体可控，随着疫情防控取得积极进展和复工复产有序推进，相关问题会很快得到解决。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】