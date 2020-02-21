福建着力解决复工复产难点

企业用工难、交通物流难……在新冠肺炎疫情影响下，企业复工复产存在一定困难。早在2月5日，福建就出台24条措施，瞄准企业信贷、成本、稳岗等方面需求，真金白银予以帮扶，不久又发布意见，着力打通复工复产“操作链”。
帮到“难”处，才能扶到实处。位于福州的春晖制衣公司，春节期间开始转产医用防护服。“面辅料和生产设备需求量大，价格也在涨。”公司相关负责人介绍，因为上游客户都要求货到付款，用自有资金兑付捉襟见肘。兴业银行福州分行开设审批绿色通道，仅用24小时就紧急授信2900万元，解了企业燃眉之急。
按需“下单”，一“难”一策。聚集700多家高科技企业、数万名员工的福州软件园，疫情防控压力不小。园区协调相关企业攻关，短短两天内就搭建出疫情管控系统。现在的软件园区，员工“一人一码”、扫码入园，信息可以实时汇总，指令能够快速下达，战“疫”实现精准管控。
福建严格依法科学有序防控，强调“各地各部门不得只顾自身不顾大局，采取的措施不能对周边地区造成影响；不得‘一刀切’、简单化放大招，工作要具体细致精准”等“七个不得”。截至2月19日，福建省规上企业复工率达75.8%，全省在建重点项目累计复工609个，累计复工率58.8%。
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一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】