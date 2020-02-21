江苏规上企业复工面超七成

本报南京2月20日电 （记者何聪、王伟健）2月15日，浪潮集团华东区域总部等11个项目签约落户南京江北新区；18日，苏州市吴江区43个重大项目集中开工，总投资达465亿元；20日，连云港石化产业基地内，总投资677亿元的盛虹炼化一体化项目建设工地上车来车往……在抗击疫情的同时，江苏各地复工复产不断推进。

据江苏省工业和信息化厅介绍，截至2月18日，全省规模以上工业企业复工数3.4万家，复工面75%，规模以上工业企业复工总数、复工面居于全国前列。

为帮助企业复工复产，江苏针对企业在财税、融资、外贸、就业等方面的难题，接连出台指导意见和政策措施。全省13个设区市也均出台相关惠企政策措施，帮助中小企业渡过难关。

江苏各地政府也主动对接企业，帮企业复工复产。苏州市相城区成立工作专班，制定了《企业复工指南》，近千名干部冲在一线，“线上线下”并联推进企业复工。相城区黄桥街道主动拨给一家与防疫有关的企业5000个口罩，让企业及时复工。南京市针对重点企业的复工申请，职能部门主动上门，为企业复工提供优质服务，让条件具备的企业在24小时内完成审批。南京市江宁区第一时间完成区内一家科技公司的复工申请，还主动对接5家人力资源公司，帮助企业解决用工问题。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 07 版）

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