英国寻求为经济发展注入新动能

英国国家统计局近日公布的数据显示，2019年英国国内生产总值增速为1.4%，较2018年1.3%的增速略有回升。然而受“脱欧”等不确定因素影响，2019年第四季度英国经济环比增长为零。为提振经济，英国政府“多管齐下”，寻求为经济发展注入新动能。

欧盟是英国最大的贸易伙伴。正式“脱欧”后，英国与欧盟的贸易关系进入过渡期，与主要贸易伙伴的自贸规则也将发生改变；其次，英国超四成金融服务的出口面向欧盟。“脱欧”后，英国金融企业在欧盟享有的准入程度将下降，其金融业的国际地位可能受到冲击。“脱欧”也将加剧英国劳动力短缺问题。

面对诸多不确定因素，英国政府出台多项措施，积极挖掘经济增长内生动力。近日，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布重启高铁二号线项目的建设计划。据估计，该项目建设期间将创造数千个就业机会。建成后，项目将大大提升整条线路的列车运力，有助于提振英国经济。

此外，英国政府还计划兴建10个自由港，预计于2021年投入使用。自由港将为入驻企业提供关税优惠政策，并采取多种举措，加大对自由港内基础设施建设的投资力度，降低人工成本。英国财政部第一副大臣里希·苏纳克表示，自由港建设将有助于释放英国的就业、投资等经济潜力。

当前，英国与欧盟的贸易谈判尚未展开。不少英国专家认为，在2020年底前与欧盟达成全面的贸易协议非常困难。伦敦大学法学院院长彼得·埃克豪特表示：“一旦离开单一市场，英国生产商将要权衡，未来是关注国内市场还是转向欧盟市场。”另一方面，2020年全球经济虽然有回暖迹象，但增长率仍在低位徘徊。此前，国际货币基金组织将今年的全球经济增速下调为3.3%，欧元区经济增速则为1.3%，二者较去年10月的预测均下调了0.1个百分点。这也将一定程度上制约英国经济增长。

此前，英国财政大臣赛义德·贾维德宣布，英国经济增长目标为每年2.7%至2.8%，但英国央行行长马克·卡尼认为，英国经济增速只能保持在1%到1.5%之间。英国国家经济与社会研究所宏观经济预测部门主任加里·扬表示：“英国经济增长率想要获得提升，必须提高生产率，尤其是相对落后地区的生产率。”

不过，今年1月，英国央行货币政策委员会将基准利率维持在0.75%不变，显示出央行对本国经济的信心。英国《卫报》表示，目前看来，受企业投资意愿回升、服务业稳健增长等利好因素影响，英国经济有望于第一季度实现反弹，今年的整体增长也将高于去年。“脱欧”后的英国在贸易、移民、区域政策等方面的规划将对其经济产生直接的影响，2020年将是英国的关键一年。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 17 版）

(责编：杨曦、庄红韬)