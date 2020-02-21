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各地农村防疫不放松，春时不耽误

春季农业生产热潮涌动

本报记者  郁静娴  王  沛  孙  超

2020年02月21日08:24  来源：人民网－人民日报
 

　　农时不等人，春耕正当时。当前各地农村一手抓防控，一手抓春耕，从南到北，春季农业生产的热潮涌动。

　　“大喇叭”、无人机齐上阵，分散错峰忙春耕

　　早上8点多，山东省惠民县姜楼镇元升西瓜合作社理事长路林峰，戴好口罩出了门，赶到大棚里侍弄西瓜苗，“人误地一时，地误人一年。疫情要防，地里的活也不能耽误。”

　　走到黄新庄村口的防疫检查点，路林峰停下来，测体温、消毒，登记完信息，走进西瓜种植基地。为了减少聚集，他这几天在电话里反复嘱咐社员，“一个棚里只能一个人，干活必须戴口罩，一定要保证安全。”

　　春耕备耕大忙时节，各地农村疫情防控不放松。“少出门、戴口罩、勤洗手、常通风。”在云南楚雄彝族自治州，连日来疫情防控知识通过400个“村村享”大喇叭响彻山乡。

　　农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智介绍，疫情防控期间，各地农业农村部门编顺口溜、快板书，运用流动大喇叭做好宣传。在传统方式基础上，利用各类现代信息手段和平台，及时发布防控信息，提高信息覆盖率，推进县乡村联防联动。

　　为了做好防控，各地鼓励农民群众清理户内外杂物，清洁乡村环境。同时，引导农民及时清扫畜禽粪污，减少传播风险。

　　“大家关好门窗，今天要用无人机喷洒消毒液，暂时不要出门。”正月初二中午，山东省临邑县翟家镇响起一阵轰鸣声，5架无人机缓缓升起，消毒液如细雨般由空中洒下。

　　“有效防疫，春耕生产才能有备无患。无人机一次能携带5公斤消毒液，单次喷洒面积可覆盖2000平方米范围，效率将比人工高出几十倍。”翟家镇种粮大户段希林与镇政府、卫生院取得联系后，采用无人机无偿为全镇各村进行作业。

　　农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌强调，无论是春耕生产，还是农村人居环境整治，当前要避免大规模人群聚集式的活动，尽量采取分散式、错峰式的作业方式，做好自我防护。

　　对于农业生产，专家也给出具体建议。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，如果大棚规模小，以家庭为单位开展生产，无需额外防护措施；如果大棚规模较大，集约型生产，应参照企业或公共场所进行防范。

　　农资送门口，用好手机新农具，春耕生产有保障

　　一年之计在于春。往年这时候，湖南省慈利县的农户们就要忙着给柑橘施肥。但今年受疫情影响，村民们外出减少了，不出门，农资怎么办？

　　2月9日，慈利县供销合作社洞湾村基层社主任李书斋，用三轮车将20余袋化肥送到了村民家门口。

　　“我们实行无接触配送，放到每户门口，微信支付。”卸完了化肥，李书斋又上了车，赶着给下一户送货。

　　“村民们手机下单，供销社收到订单后，配送到乡镇、村，最后由基层供销合作社送到村民家中。”县供销联社党组书记陈中英说。目前慈利县、乡、村三级274家惠民供销网点，累计为农户供应肥料1500多吨、农药2吨。

　　为了不误农时，各地纷纷打通运输梗阻，加强监测调度。许多农资企业开展了“点对点”生产、配送，确保农资进村入店，农民有农资可用。农业农村部农情调度数据显示，全国玉米种子预计需求10.6亿公斤，现有供种总量16.4亿公斤，杂交稻种子预计需求2.1亿公斤，现有供种总量为4亿公斤，能够保证当前用种需求；氮肥可供应量1300多万吨，农药库存量9.3万吨，春耕生产保障有力。

　　农资供应跟得上，田间管理也在升级。在河南省温县大玉兰村，农技推广研究员牛长河蹲下身子，拔起麦苗数分蘖，刨开土壤查墒情。“小麦返青期很关键，要抓好水肥、病虫害防治等麦田管理。”牛长河一边说，一边拿出手机，在县农技人员微信群中发布技术要点。

　　“真是及时雨！”“‘老牛’的小麦管理指南来喽。”……微信群嘀嘀响个不停。“这个群的成员主要是合作社、家庭农场、种粮大户等新型经营主体，疫情当前，他们更需要科学的技术服务。”牛长河说。

　　在安徽巢湖，几场小雨过后，田里来了一个个针对水稻、蔬菜等不同产业的技术服务群。一个农技员线上线下对接六七个大户，一个示范户又辐射一片小农户。“用好了手机新农具，农技服务更加及时高效。”巢湖市农技推广中心主任胡鹏说。

　　打开农技推广信息服务平台“中国农技推广”APP，里面活跃着37万名农技推广人员、6000名产业技术体系的专家教授，为广大农户提供远程问诊。

　　“疫情防控关键时期，要进一步发挥信息化便捷高效的优势。”农业农村部科技教育司负责人表示，继续提高“中国农技推广”APP的覆盖面和使用率，加速推进信息化建设，让广大农民搭好“互联网+”的快车。

　　绿色通道解卖难，确保农产品运得出、销得好

　　疫情期间，如何防止农产品滞销？

　　在山东省莱西市院上镇王璧村，村民郭遵升种了3个大棚的蘑菇，这些天，每天产量250—350公斤，可当前的疫情影响了销售，“不能眼睁睁看着蘑菇坏在棚里啊！”郭遵升心急如焚。

　　关键时刻，市农业农村局组织产销对接活动，引来了阳光工程采购单位——青岛广大果蔬合作社，当天就将老郭新采的300多公斤蘑菇卖到了市里的超市，还承诺以后每天都来收购。

　　“畅通产销链条，不让农民辛苦白费，也让市民吃上新鲜蔬菜，这是当前要紧的事！” 广大果蔬合作社理事长赵立国说，春节以来，他们马不停蹄收集了200多个基地的800多吨蔬菜、草莓，供应到了北京、天津、青岛等上百家商场门店。

　　湖北省秭归县为了避免果蔬滞销，通过中国果品流通协会开展消费扶贫。为解决运输问题，他们为运输车辆开具农产品运输通行证，做好车辆消毒处理，确保农产品能够及时出村进城。

　　“要多措并举，及时解决流通问题，减少对种养业的冲击。”浙江大学中国农村发展研究院副院长郭红东表示，当前的市场需求拓展了农产品电商发展空间，有不少社区居民通过线上平台与农场基地对接，实现了地产地销，促进了本地农产品线上消费。

　　“出不了门，我就在家发朋友圈下单子，这几天已经有不少老客户来问什么时候出新茶了。用手机照样能卖茶叶！”湖南省吉首市冷寨河茶叶专业合作社理事长廖结忠，这些天宅在家里，忙着在朋友圈里发视频、晒图片。

　　畅通农村物流配送通道，千方百计解卖难。目前，全国从事种植类的农民合作社占54.7%，其中蔬菜类合作社占9.3%；畜牧养殖类合作社占22.6%。农业农村部会同相关部门，调度近2000家农民合作社，将他们的产品信息分批公布在网上，日前还成立全国农产品产销对接公益服务联盟，促进供需对接。为推动待销农产品上行，拼多多紧急开发小程序及H5工具“快团团”，农户可以零门槛、一键式发布农产品销售信息。

　　金融活水注入农业生产链。近日，财政部、农业农村部联合发布通知，减免农业信贷担保相关费用，降低受疫情影响较大的相关新型农业经营主体融资成本。同时尽快拨付农业生产救灾资金，支持水稻、小麦、蔬菜病虫害防控，促进春耕备耕有序展开。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月21日 18 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
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