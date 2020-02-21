人民网>>财经

山西运城推动果业优化升级

有了“身份证” 苹果涨身价

本报记者  刘鑫焱  乔  栋

2020年02月21日08:24  来源：人民网－人民日报
 

　　新技术入园，论筐卖变论个卖

　　走进山西省运城市临猗县西村的标准化苹果园，顿时眼前一亮：棚里的电脑屏幕上，苹果的生长情况一目了然，树间挂着灭虫灯和检测病虫害的U形机，树下铺着亮闪闪的反光膜。细细一看，每个苹果还穿着一件薄薄的塑形“外套”。“这片果园可是咱的聚宝盆哩！”果农王社民得意地说。

　　和过去相比，苹果树产量低了，但价格上来了——一亩地产4000斤，能卖一万元左右。“以前是论筐卖，现在啊，讲究口感、品相，还要按照苹果直径来分类，价格翻番啦！”王社民说，前些年，市里在果园推广间伐，提倡精细化管理，如今每个苹果都有了二维码“身份证”。

　　苹果出口为老王带来了新的商机。前不久，他的果园迎来一拨澳大利亚客商。53岁的王社民不会外语，口音重，好在每次有市检疫局的翻译人员，帮着他一起“推销”产品。

　　“和外商打交道多了，就越来越感受到这品质的重要。只要达到他们的要求，价格高一倍不止。刚开始我们自己摸索，后来政府帮忙对接洽谈，给苹果把关，很快就打开了市场。”王社民话语里带着自豪。时间一长，慕名而来的外商越来越多，他这个“老把式”的苹果园还成了示范园区。

　　品牌化助力，水果越销越远

　　同样种苹果，为啥王社民的果园越来越火，还卖到了国外？这里面的门道，离不开“品牌化”三个字。

　　“运城市地处北纬35度，是公认的苹果黄金生产带。苹果种植面积185万亩，年产量80多亿斤。这样好的基础，过去却一直是散户单打独斗，品种参差不齐。”运城市果业发展中心主任潘建祖坦言。

　　为了把水果产业做大做强，两年前，运城市召开了果业发展千人大会，下决心转型升级，走标准化、品牌化发展的路子。

　　随着“运城苹果”区域水果品牌出炉，一系列配套组合拳，不断提升运城苹果的含金量。运城市先后投资2500万元，建成国家温带果蔬检疫重点实验室和食品农产品检测实验室，国际互认监测项目达162个；配备速检设备230台，建立起市、县、企三级果品质量速检平台，设置了三道果品质量安全防线；在边境口岸和中心城市，持续开展品牌推介活动……

　　为了激发果农抓质量的积极性，各县区每年开展相关评比和奖励。果农们尝到了甜头，种优、做优的热情高涨。前年荣获“果王”称号的陈东振，又在自己的苹果种植专业合作社里研究今年的参赛品种。

　　向标准化、品牌化要效益，运城水果走得更远了。如今运城水果出口的国家和地区达63个，出口品种达到21个，全市果品出口企业由19家增加到71家，水果年出口额达4.6亿美元，占到全省的88%。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月21日 18 版）
(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved