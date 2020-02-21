有了“身份证” 苹果涨身价

新技术入园，论筐卖变论个卖

走进山西省运城市临猗县西村的标准化苹果园，顿时眼前一亮：棚里的电脑屏幕上，苹果的生长情况一目了然，树间挂着灭虫灯和检测病虫害的U形机，树下铺着亮闪闪的反光膜。细细一看，每个苹果还穿着一件薄薄的塑形“外套”。“这片果园可是咱的聚宝盆哩！”果农王社民得意地说。

和过去相比，苹果树产量低了，但价格上来了——一亩地产4000斤，能卖一万元左右。“以前是论筐卖，现在啊，讲究口感、品相，还要按照苹果直径来分类，价格翻番啦！”王社民说，前些年，市里在果园推广间伐，提倡精细化管理，如今每个苹果都有了二维码“身份证”。

苹果出口为老王带来了新的商机。前不久，他的果园迎来一拨澳大利亚客商。53岁的王社民不会外语，口音重，好在每次有市检疫局的翻译人员，帮着他一起“推销”产品。

“和外商打交道多了，就越来越感受到这品质的重要。只要达到他们的要求，价格高一倍不止。刚开始我们自己摸索，后来政府帮忙对接洽谈，给苹果把关，很快就打开了市场。”王社民话语里带着自豪。时间一长，慕名而来的外商越来越多，他这个“老把式”的苹果园还成了示范园区。

品牌化助力，水果越销越远

同样种苹果，为啥王社民的果园越来越火，还卖到了国外？这里面的门道，离不开“品牌化”三个字。

“运城市地处北纬35度，是公认的苹果黄金生产带。苹果种植面积185万亩，年产量80多亿斤。这样好的基础，过去却一直是散户单打独斗，品种参差不齐。”运城市果业发展中心主任潘建祖坦言。

为了把水果产业做大做强，两年前，运城市召开了果业发展千人大会，下决心转型升级，走标准化、品牌化发展的路子。

随着“运城苹果”区域水果品牌出炉，一系列配套组合拳，不断提升运城苹果的含金量。运城市先后投资2500万元，建成国家温带果蔬检疫重点实验室和食品农产品检测实验室，国际互认监测项目达162个；配备速检设备230台，建立起市、县、企三级果品质量速检平台，设置了三道果品质量安全防线；在边境口岸和中心城市，持续开展品牌推介活动……

为了激发果农抓质量的积极性，各县区每年开展相关评比和奖励。果农们尝到了甜头，种优、做优的热情高涨。前年荣获“果王”称号的陈东振，又在自己的苹果种植专业合作社里研究今年的参赛品种。

向标准化、品牌化要效益，运城水果走得更远了。如今运城水果出口的国家和地区达63个，出口品种达到21个，全市果品出口企业由19家增加到71家，水果年出口额达4.6亿美元，占到全省的88%。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 18 版）

(责编：杨曦、庄红韬)