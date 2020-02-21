扶贫干部当起快递小哥（扶贫印记）

龙兵（右）把代卖蔬菜的钱送到村民手中。
龙兵（左一）带着扶贫队员挑运蔬菜。
山高路远、流水淙淙，湖南湘西土家族苗族自治州司马村就是这样一个山间小村。近年来，在驻村扶贫工作队的帮扶下，司马村100多户村民种起蔬菜，运到离村子30多公里的湘西州吉首市区售卖，村民的腰包鼓了起来。
受新冠肺炎疫情影响，吉首市周边集市关停，面对长势甚好的新鲜蔬菜，菜农们犯了愁。
看在眼里，急在心里。驻村第一书记兼扶贫工作队队长龙兵马上联系工业园区、城市小区，通过微信群推介蔬菜。每天拿到订单后，龙兵带着工作队员挨家挨户上门收菜，再回到村委会分装，给市区的客户一家家送过去。工作队目前已为村民销售蔬菜2.6万余斤。
申智林 尚 林摄影报道
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