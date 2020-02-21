在线型文化产业逆势上扬（墙内看花）

文化产业是满足人们美好生活需要的战略性产业。2019年全国文化及相关产业企业实现营业收入8.6万亿元人民币，比上年增长7.0%，发展态势良好。但2020年初这场突如其来的新冠肺炎疫情，给文化产业造成了巨大的影响与冲击。分析文化产业当前的形势，笔者认为以下几个方面值得关注：

聚众娱乐类文化行业按下暂停键，居家在线型行业逆势上扬。由于疫情防控需要，国家采取了限行令、限访令、限聚令等措施，使得电影、旅游、演出、节庆会展等需要人群聚集、接触的行业暂时停顿。2020年春节档电影全部撤档，春节假期旅游业务全面停摆。但与此同时，基于互联网的数字文化产业，例如动漫游戏、网络视听新媒体、线上培训和网络文学等行业，迎来了加速乃至爆炸式增长。例如春节期间，手游《王者荣耀》日活跃用户峰值在1.2亿-1.5亿之间，除夕当日更是刷新了单款娱乐产品单日收入的全球历史最高纪录20亿元；短视频平台抖音日活跃用户也轻松突破3亿，巅峰时期更达到3.11亿，同比去年增长了93.1%。

宅家时期文化需求旺盛多元，但文化新品生产与供给受限。在“不出门就是为社会做贡献”的宅家日子里，人们基于消磨时光、心理减压、充电学习、娱乐交流等目的，对文化产品和服务提出了更加旺盛与多元的需求。但出于疫情防控的需要，文化产品的生产与供给受到了严重影响。除了春节档、情人节档影片集体撤档，《大江大河2》《谢谢你医生》等影视剧以及网络综艺、网络影视剧等内容生产也暂时停止拍摄制作。据专家预测，2020年影视剧产量可能将减少1/4。

网络缩小城乡与区域差异，数字文化服务实现同频同步。与需要实际场地的文化消费不同，数字文化服务主要依靠网络设施与智能终端。截至2019年6月，我国手机网民规模达到8.47亿。与5年前相比，移动宽带平均下载速率提升约6倍，手机上网流量资费水平降幅超90%。随着这种大幅度的“提速降费”，当前中西部乡村居民可以通过智能手机享受与东部城市居民大体一致的数字内容服务，能够在同一时间了解疫情的最新进展。

企事业单位彰显担当精神，推动信息传播与服务创新。面对疫情，文化企事业单位纷纷将社会效益放在首位，积极服务疫情防控工作。如芒果TV贡献了价值数亿元的推广资源，将部分商业广告替换为防疫系列公益宣传片；爱奇艺、优酷、腾讯及哔哩哔哩等视频平台开设了专区、专栏，第一时间发布疫情数据、防控指南等。有些企事业单位还积极创新内容服务，全国各地博物馆在春节期间推出了2000余项网上展览，央视频推出了雷神山火神山医院建设直播，创造了6000万人在线观看施工的盛举。

政府积极援企稳岗，帮助中小微文化企业共克时艰。目前，众多文化企业特别是小微企业面临着生存压力。根据重庆南滨路文化产业园对其园内85家中小企业的问卷调查，81%的企业认为存在营收减少、流动资金紧张和房租压力大等困难。针对实际情况，目前多个国家部委和20余个省份迅速出台支持政策，希望通过税费减免、社保延期、贷款展期、房租补贴等办法，帮助企业渡过难关，为疫后产业重振留存更多的有生力量。

(责编：杨曦、庄红韬)