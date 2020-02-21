生鲜电商力保“菜篮子”（网上中国）

卫引从北京青年公社餐厅青年路店加入盒马鲜生北京十里堡店，成为一名“共享员工”。图为卫引为外送订单拣货。

新华社记者 鞠焕宗摄

线上果蔬订单增多，京东七鲜超市的工作人员正加紧分装物品。

图片来源：京东

“今天你抢到菜了吗？”“哪家平台菜多？”“几点最容易抢到？”“我每天早上5点半起床抢！”“我每天晚上12点抢！”……受疫情影响，在生鲜电商平台下单买菜成为不少家庭的选择，一些人为了从不同平台买到心仪的菜，甚至连设几个闹钟提醒开抢。业内人士称，疫情是对生鲜电商的一次“大考”，订单暴涨考验着平台供应链、配送、物流、人员服务等诸多环节。

“保供应”各有妙招

来自内蒙古锡林郭勒的李高峰等3位司机，近日穿越大半个中国，通过29小时不停歇的接力，终于把生鲜电商平台美菜网捐赠的33.5吨菜品送到了武汉一线防疫前线。这批爱心食材包括2万余斤土豆、2万余斤白萝卜、1万余斤圆白菜、1万余斤冬瓜、7000余斤大白菜，被分别送达武汉东湖高新区的15家防疫单位。

疫情之下，助力武汉“菜篮子”供应的，除了美菜网，还有盒马鲜生等生鲜电商平台。为优先保障武汉地区的需求，武汉的盒马鲜生及时从长沙、重庆等周边城市调配物资，供不应求时直接从上海发货。为了让武汉医院的医护人员每天吃上热饭，武汉的18家盒马鲜生门店成立了专门团队，1月26日起每天免费为武汉红十字会医院、武汉第六医院提供早、中、晚三餐，并为武汉市武昌区21家医疗单位每天供应饮用水、方便面、自热食品等物资。

“绿叶菜真的是‘秒没’啊！”“晚几分钟就抢不到西红柿了！”优先保障武汉之余，面对全国各地暴涨的线上订单，各家生鲜电商平台使出各种招数“保供应”。作为生鲜电商最重要的一环，供应链关乎有没有菜、菜的品质是否好、能不能高效供应等关键问题。

为保证菜肉蛋奶等供应稳定、价格平稳，京东成立了“生鲜商品保民生应急小组”，采销人员时刻监控数据、关注销售增长趋势，并建立每日更新库存及生产信息的联络机制，以便及时调配采购和库存。此外，京东还紧急联系果蔬、肉禽、奶蛋、半成品等多个品类的重点品牌，逐个排查产能情况，并协同京东物流开通快速收货的绿色通道，确保产能和货运配送流程高效畅通。“我们的供应链资源发挥了大作用！”京东相关负责人坦言。

为农产品提供“神助攻”

防疫期间，一方面是“买菜难”，广大消费者希望买到日常所需的高质量生鲜商品；另一方面是“卖菜难”，各地个体农户、生鲜品牌商家等因为道路受阻、上行通道不畅，不同程度地遭遇农产品滞销难题，损失可以分秒计算。由此，一条全新的农产品供应链模式应运而生。

京东近日发布“告全国农人书”，宣布开通“全国生鲜产品绿色通道”，全面开放并倾斜供应链、物流、运营、推广等核心资源，既解决滞销生鲜农产品上行问题，又能让优质的生鲜产品迅速送到更多用户手中。

阿里巴巴大农业办公室发布“爱心助农”计划，天猫、淘宝、聚划算、盒马鲜生、饿了么等，组成了线上线下农产品销售的全域网络。为广西永福的砂糖橘，浙江德清的春笋，山东临沂的白菜、茄子、小番茄，海南昌江的西州蜜瓜等全国核心产区滞销农产品打造紧急供应链，同时保障城市“菜篮子”量足价稳。

“预计到2月底，将有超过1800吨滞销优质农产品陆续上架全国各门店。”盒马鲜生相关负责人表示，目前盒马的蔬菜水果肉禽蛋等商品，可以做到每天补货上新，高峰期门店工作人员每天补货7-8次。

“共享员工”携手抗疫

当下，生鲜电商平台迎来了用户的主动大迁移——许多之前没有在线买菜习惯的人，纷纷涌入。

盒马鲜生菜品齐全且有大量半成品；“京东到家”对接附近的商超或菜场，覆盖范围广；叮咚买菜配送速度快；美菜网便宜，适合大家庭或者采购量较大的人……各类抢菜指南日前纷纷出炉，品类、价格、速度是消费者最看重的。但不少人表示，由于单个平台不能完全满足需求，只好下载多个生鲜电商APP，以便购物时相互比对。艾媒咨询的报告认为，随着商家增多以及巨头布局扩大，生鲜电商行业竞争将持续升级，同时也将推动原有的行业格局加速洗牌。

与普通电商相比，生鲜电商的特性在于“鲜”。除了稳定供应链外，跟进冷链物流、强化配送能力，已成为生鲜电商在战“疫”中赢得良好口碑、抢占市场并长久留住用户的关键。然而，人员紧缺、运力不够是近期生鲜电商普遍面临的难题。棘手的是，如果配送时效不能保证，生鲜的品质会大打折扣。

为了提高配送效率，“美团买菜”的配送员将平时使用的两轮电动车换成了三轮车。盒马鲜生相关负责人说：“我们很多门店的财务、招聘人员等都来帮忙拣货，还开着私家车一起配送。”盒马鲜生近日宣布开放3万个岗位招聘，涉及配送、采购等职位。美菜网也面向全国40个城市招聘6000名司机、4000名分拣员。

除了紧急招聘外，盒马鲜生还从暂时歇业的西贝莜面村、云海肴、青年餐厅等餐饮企业“租借”2000多名员工，扩充自己的分拣、包装及物流体系，租借期间，工资由盒马鲜生支付，租借期结束后，这些员工返回原餐饮企业。此外，京东七鲜超市、永辉、美菜网也发布了诸如“人才共享”“员工共享”的计划，邀请餐饮、酒店、影院及商户员工以短期打工的方式加盟。

“共享员工，共抗疫情，在特殊时期打开了企业用工的新思路。”专家表示，共享员工的方法可谓“一举四得”：减轻餐饮企业的压力，降低其人力成本负担；缓解生鲜电商订单激增、人手不足的供需失衡局面；员工获得更多收入；公众可以享受收货更及时的“云买菜”服务。

(责编：杨曦、庄红韬)