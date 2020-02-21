找工作别犯愁，“云招聘”来了！

王 威作

（新华社发）

“原以为新冠肺炎疫情会彻底打乱我求职的节奏，没想到各大企业都开辟了线上招聘渠道，而且学校也将举行网络双选会。”中国传媒大学应届毕业生小于说。

据预测，2020届全国高校毕业生规模将达874万人，再创历史新高。尽管受疫情影响，以往的线下招聘会和求职考试纷纷取消，但毕业生们发现，企业、学校和就业主管部门正通过搭建就业“云平台”，提供各项就业“云服务”。

“无接触招聘”开启

为保证招聘工作正常进行，大型企业第一时间推出“云招聘”服务，为广大应届毕业生提供线上应聘渠道。“云招聘”的服务流程，特点在于求职者与面试官全程不需要面对面接触，所以网友也将其称为“无接触招聘”。

2月13日，华为心声社区官方微信公众号发文称，受疫情影响，华为2020应届生招聘工作将由线下全部改为线上。应届毕业生可以参加华为空中宣讲会、线上岗位推荐会，了解公司、部门、岗位相关信息。华为将安排线上综合测评、线上视频面试，录用通知和就业协议同样采取线上处理的方式。

网易同样开启“云招聘”模式，应聘者可以在线申请岗位、远程面试，符合要求的可以电子签约、远程入职。据悉，网易此次对外开放了2600个岗位，涵盖教育、音乐、电商、游戏等业务版块。

各大银行也陆续开始线上招聘，招商银行、中国邮储银行开通线上春招渠道，并将安排视频面试。

“无接触招聘”是企业针对疫情制定的一项就业新举措，既实现了招聘模式的创新，也体现了对求职者的人文关怀。但“云招聘”也给应届生带来新挑战。“线上招聘不利于直观了解企业的环境和文化，面试官很可能没法对自己有一个全面的把握。接下来，我要了解相关网络面试的流程，并做些准备。”应届毕业生小于说。

在“暖”字上重点下功夫

畅通就业信息发布渠道对毕业生找工作至关重要。北京大学寒假期间就开始分行业、分领域收集优质岗位信息，通过“北大就业”微信公众号集中发布。西南石油大学招生就业处搭建了线上云平台，推出“云双选”“云宣讲”服务，帮助准毕业生和企业在线完成简历撰写、简历筛选、线上宣讲等工作。

“学院积极对接了部分企业进行网上招聘工作，还联系了浪潮集团、中公教育等企业进行网上宣讲。”北京师范大学新闻传播学院就业工作负责人祁雪晶接受采访时说。

为保证招聘工作在线上顺利进行，不少高校推出一站式服务，通过简化办事流程，借助高科技手段为毕业生提供便捷服务。北京大学发布《北京大学疫情防控期间毕业生就业管理办法》，努力让就业手续办理“一趟不用跑”。“学校和学院积极与就业单位沟通，利用云计算平台收取、筛选简历，并安排线上视频面试。”祁雪晶说。

相关就业培训也通过线上进行，2月6日至9日，北京大学为283名应届毕业生免费提供24学时的“国考”面试在线培训。中国传媒大学就业创业指导中心在微信公众号上推出“云上小喇叭”“云上小陪伴”“云上小课堂”等全新服务版块。

“学校将从供给侧着手，在‘暖’字上重点下功夫，广泛开展线上精准就业服务工作，让毕业生求职更有安全感和获得感。”北京大学学生就业指导服务中心相关工作人员说。

防疫和就业两不误

近日，人力资源社会保障部办公厅印发通知，提出强化网络招聘等线上服务，针对高校毕业生、农民工等重点群体，通过短信、微信公众号、网络发布岗位供求信息，采取电子邮件、传真、视频等形式开展远程笔试面试和人力资源培训等非现场服务。

各地纷纷推出线上就业服务，促进防疫、就业两不误。雄安新区公共服务局联合党群工作部，2月18日至4月18日联合举办“河北雄安新区2020年春风行动暨就业援助月网络招聘会”，为求职者提供“居家安心做防护，足不出户找工作”的就业服务。山东德州举办首届网络人才招聘会，共有271家用工企业参加，提供行政管理、会计等1416个工作岗位。截至2月16日，共有1671名求职者向企业投递了4412份简历，达成初步就业意向797人次。

针对农民工群体的就业需求，河北省2月17日启动2020百场农民工专场网络招聘会，帮助疫情期间农民工就近就业。近200家企业发布了3500多个工作岗位，为用工企业复工复产和农民工求职搭建平台。

(责编：杨曦、庄红韬)