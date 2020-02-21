远程办公的春天来了吗？（品牌论）

春节假期结束，本是各行各业复工的好时候。可突发的疫情把一个两难的问题抛到了中国千千万单位和企业的面前：一方面，要最大限度减少人群聚集，全力防控疫情；另一方面，经济社会发展不能停滞，生产复工也不能耽误。

怎么办？

近日，“远程办公”彻底火了。各企业、单位纷纷表示要减少员工返岗聚集，让大家把活儿在家里干了——这一次各种远程办公软件可是刷足了存在感。虽然远程办公这个概念早有企业在推广，但真正获得如此大规模应用的机会，恐怕尚属首次。

既然有应用，就该有测评。远程办公有什么好处？还存在什么样的问题？我们会从此迎来一个远程办公的“春天”吗？

首先，虽然是一种应急手段，但远程办公已显示出最直接的好处——突破了空间限制。在此之前，“人人足不出户，企业单位也能正常运转”简直不可想象。但远程办公软件的出现，让许多原先组织生产时必不可少的“前提”，如今都变成了“选项”。比如一定面积的办公场地、足够数量的办公设备等。而这些都意味着成本。尤其考虑到高额的办公场地租金往往是成本的“大头”时，远程办公对企业和单位的吸引力就更加不可小觑。

其次，远程办公还将释放出一波“人才红利”。人才是决定企业发展的最关键因素。但在现有模式下，人们在择业时考虑的不只是自己与岗位的匹配度，还要忧心房租贵不贵、交通堵不堵、家人能否适应……这些与职业本身无关的因素，造成许多人才与企业失之交臂的遗憾。而远程办公则可以解除这些“包袱”，让人才在最适宜自己的环境中从事最适合自己的工作；让企业对人才的吸纳突破地域和国界，真正做到“广招天下英才而用之”。

当然，从目前的情况看，远程办公还有许多需要完善的地方。比如流畅度问题。视频会议是远程办公的重要内容之一，当在线人数较多、网络情况复杂时会出现卡顿的情况，影响员工之间的及时有效沟通。又比如安全问题。许多企业和单位都有保密的需求，当大量数据和文件都通过网络传输、保存时，如何保障密件不外泄？如何防范内部员工的误操作和外部黑客的网络攻击？

同时，也有远程办公解决不了的问题，比如来自家庭环境的干扰。最近实践了在家办公的网友们，便吐槽了各种“意外”情况：宠物爬到键盘上、爸妈招呼做家务、孩子乱入、两口子互相影响工作……这些问题都让人们怀念起了办公室专注、高效的工作环境。

以上种种，使得远程办公的应用目前仍然是相对“小众”。在一些特定行业，如设计、咨询、科技等，远程办公已有普及的趋势，但对其它行业尤其是制造业来说，远程办公很难提供什么根本性的帮助。

不过，这并非意味着远程办公等不到自己的“春天”。正如车要跑得快，路要先修好。未来，当5G网络、物联网等“新基建”大规模铺开时，远程办公这类建筑于其上的“新动能”必然会迎来全新局面。当家家户户都接入了低时延、高速率的网络，当工厂的每台机器都安装了能够联网控制的传感器，远程办公今天存在的痛点不仅可以被解决，还将引发更多行业更深远的变革。

(责编：杨曦、庄红韬)