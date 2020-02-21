同心战疫情 安全保出行

高德地图供图

驴妈妈旅游供图

抗击疫情正进入关键时期，旅游业顽强坚守，继续助力防疫的同时，加紧线上学习培训，蓄力内功，坚定信心，迎接挑战，从危机中寻找生机。

助力防疫复工

针对疫情期间的入住需求，途牛旅游网近日联合多家酒店集团推出“安心住”服务，其负责人介绍：“途牛对于上线的酒店有着严格的把关标准，目前以华住、锦江、维也纳、亚朵集团连锁酒店为主。酒店对入住客人和员工进行健康检测，严格酒店消毒，务必为客人提供安心的居住环境。”

华住酒店集团推出了无接触服务，客人到店后，可通过自助机刷身份证自助领取房卡，办理入住仅需30秒，减少与前台沟通和停留时间。入住中，如需外卖和借用酒店物品等，酒店开通“机器人送物”服务，降低病毒的传播风险。同时，华住还为客人提供7x24小时的在线问诊服务。

为确保疫情防控有力有效，保障企业复工顺利有序，青岛市崂山区文旅委日前联合青岛新闻网搭建起“企业服务站”信息共享平台，以“企业服务输出信息”和“企业需求信息”为核心，为崂山区酒店住宿业和有住宿需求的企业牵线搭桥。目前，已有数十家企业陆续登录平台发布信息。

特殊时期的出行安全格外引人关注。携程租车联合供应商共同发起“携手战疫”公益行动，为奋战在抗疫一线的工作人员提供无偿公益用车服务。该行动自2月6日正式上线以来，已支持包括武汉、上海、广州在内的近百个城市的公益用车需求。目前，公益行动提供的用车数量已超过2000台。

复工后，公交、地铁上的早晚高峰会不会人头攒动，能不能安心搭乘？这是每位选择公共交通出行的上班族考虑的首要问题。在北京只要打开高德地图，可实时查询“地铁客流满载情况”，通勤时地铁线路人多人少、是否拥挤，一目了然。中国交通运输协会共享出行分会联合高德地图及47家网约车平台，近日发出“同心战疫安心出行”倡议，全力保障乘客在疫情期间安全出行。此外，高德地图还上线了“返程直通车”一站式服务功能，覆盖全国4400个防疫检查站和全部收费站的实时交通信息，帮助自驾返程用户更好地规划行程，减少返程途中在疫情检查站的停留和等待时间。

加紧蓄力内功

“旅游业务停止了，从业者怎么办？”疫情对旅游业冲击极大。据数据统计，全国旅游直接和间接就业7991万人。全国旅行社总数已经达到3.8万多家。尽管还不能出游，但旅游人并没有停摆，而是加紧开启线上学习培训，苦练内功，等待复苏。

携程旅游学院近日向全国旅游供应商和数千万旅游从业者免费开放近1000门专业课程，包括旅游定制师、当地向导、微领队、旅游供应商培训等内容。自从课程全面开放以来，已有2.4万多人在线学习。“疫情的影响一定会过去，旅游业将成为中国最有前景的行业之一。当前特别需要全行业相互支持、保存实力别放弃。欢迎所有的旅游从业者使用我们的课程学习提升。”携程旅游学院院长徐郅耘说。

阿里巴巴旗下旅行平台飞猪为旅行商家提供了上百门系统性的行业定制课程，又新增了《疫情期的酒店应急策略》《餐饮企业8大必修课》《特殊时期的店铺运营策略》《特殊时期的店铺直播策略》等47门恢复生产的课程。以2月17日下午的直播培训为例，当天阿里淘宝大学新旅游学院进行了1小时40分钟的线上授课，有近2000家企业参与学习。

马蜂窝旅游也向合作商家和旅游业同行免费开放近百门课程，包含商品运营、内容运营、目的地营销、旅游大数据应用等。马蜂窝旅游负责人表示，疫情期间，国内所有旅行社都面临业务紧缩的困局，在低迷时期持续学习，提升线上经营能力和内容资产的建设能力，才能更好地迎接疫情过后的回暖。

湖南、贵州、黑龙江等地的文化和旅游主管部门也组织业者积极开展线上培训，直面挑战，全面提高综合素质和业务能力，为疫情后恢复旅游打下坚实的基础。

抢抓转型契机

如今，旅游已成为中国人的生活方式和内在需求，是不可逆的增长。消除疫情，旅游活动就会有序释放。面对未来，旅游业者充满信心。

突如其来的疫情犹如一场大考，让高速发展的中国旅游业在淬火中锻造，也倒逼着旅游业的转型创新。文旅专家、巅峰智业创始人刘锋认为，要抓住新生活方式的机遇。推广绿色旅游生产方式、生活方式、消费方式，实现文旅消费模式绿色升级，实现更有创新活力的旅游可持续发展，形成更健康安全的旅游公共环境。疫情过后要抓住新消费机遇。研学游、亲子游、康养旅游，体育及户外运动旅游，线上旅游、科技+旅游等领域都将大有发展。

景域驴妈妈集团董事长洪清华建议，目前要研究疫情后，游客的新需求。比如：从需求市场来看，旅游产业将会从国内周边游开始复苏。其中，安全系数高的自驾游、亲子游、家庭游将是主要模式。这要求现在开始做好原有产品的优化升级，特别是在满足游客健康需求、家庭需求等类型的产品上精心打磨，为业务恢复做好做足准备。旅游行业的产业链很长，旅游是体验经济，需要整个行业携起手来，整合企业、政府、行业协会、科研院校等各方力量，构建新的商业模式，业务共生、生态共建、利益共享。

山河无恙，感恩有你。旅游人用美景感恩抗击疫情中的最美逆行者。近日，广西、内蒙古、安徽、陕西、山东、河北、四川等全国多地旅游景区景点宣布，自恢复营业推出面向医务工作者等抗击疫情一线人员的免费参观游览政策。浙江省旅游集团牵头广东省旅游控股集团等20多家省级国有旅游集团等共同发起“致敬逆行、感恩天使，期待胜利，重启美好”公益活动，以山水的力量传递文旅的温度，邀请全国医务人员免费游览。景域驴妈妈集团发起的“山河无恙·感恩有你”全国医务工作者免费游大型公益活动已上线。目前首批已有安徽黄山、四川峨眉山、四川乐山大佛、北京慕田峪长城、江苏南京中山陵、浙江横店影视城、江苏同里古镇等超过500家景区和酒店加入。

(责编：杨曦、庄红韬)