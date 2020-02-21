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旅企平台服务防疫

王  雯

2020年02月21日08:32  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　在全民防疫的特殊时期，同程艺龙“好享玩精选”平台积极调整平台定位，第一时间整合现有商户资源，从集聚吃喝玩乐于一体的周边玩乐服务平台，转向保障居民日常所需、支持全民防疫的生活保障类平台，通过防疫用品发售、线上爱心助农、果蔬产品保障等多重措施，让线下商户、广大用户等多方共同受益，实现了经济效益和社会效益的统一。

　　“好享玩精选”小程序2019年10月正式上线运营，从高频的爆款美食、亲子休闲、本地玩乐、周边度假等产品入手，持续串联线上线下、满足商户和游客，以优质的产品和服务满足周边文旅消费。面对突发疫情，平台适时调整定位，积极投入到保障居民日常所需、助力农产品销售的战“疫”中，用实际行动推动旅游企业自救转型。“好享玩精选”从滞销果蔬帮扶，防疫用品挖掘，民生用品保障等多方面招募合作商户，汇集优质商品资源，帮扶了滞销的农户商户。平台爱心助农大凉山优质露天草莓，全力帮助果农销售滞销产品，草莓销售1天即卖出1万斤，解决了农户的燃眉之急。同时，农家鸡蛋、冰糖心苹果、丹棱丑橘、果蔬大礼包、沙窝萝卜等瓜果蔬菜也纷纷上线，满足人们日常饮食所需。

　　平台又陆续上线了一批类型丰富、性价比高的卫生防疫用品，如酒精消毒液、抗菌免洗消毒喷雾、专业防护眼镜、隔离防尘帽、非接触式红外体温计等产品，充分保障了用户的健康防疫需要。

　　“好享玩精选”负责人陈俭胜介绍：“面对大量线上订单的激增，尤其是瓜果蔬菜的物流配送、产品品质都受到了前所未有的挑战，我们坚持选择品牌商家合作，严格筛选产品品质，每天限量销售，优化配送方式。平台的适时调整是旅游企业转型自救的有力举措，也为平台后续的长足发展积累了更多优质商家和用户口碑。”

(责编：杨曦、庄红韬)
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