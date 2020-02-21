3000余家规模以上工业企业开工率61.2%

据新华社北京2月20日电 （记者郭宇靖）记者从20日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上了解到，截至2月19日18时，北京市3081家规模以上工业企业中，1887家企业已开复工，开复工率61.2%。

北京市经信局新闻发言人任世强说，北京市经信局一手抓疫情防控，一手抓稳增长促投资工作，督促企业落实四方责任，推动企业在确保防疫安全的前提下，加快复工复产。目前规模以上工业企业在京从业人员68.3万人，已开工企业到岗32.6万人，到岗率47.8%。

针对春节后企业员工大量返岗，疫情防控重点从社区、家庭转移到企业、单位的趋势，北京市在引导全市工业企业开工复工工作中，先后研究制定了两版企业疫情防控指引，提出16条具体防控措施。

在开复工企业中，软件和信息服务业企业多数通过移动办公等灵活形式实现开复工。截至2月19日，被统计的122家规模10亿元以上重点企业中，已开复工企业106家，开复工率为86.9%，企业员工（含远程办公）到岗率为83.5%。

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