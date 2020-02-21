“免、减、缓”，助企业渡难关（锐财经·一手抓防疫，一手促发展（11））

2月20日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍阶段性减免企业社保费、医保费和缓缴住房公积金有关情况。人力资源和社会保障部副部长游钧在会上表示，减免社保缴费，是顺应企业需要，民之所望、政之所向。当下，要充分发挥社会保险制度的社会减振器和民生安全网作用，既要兜牢底线，也要支持经济发展，稳定和促进就业。

3项社保企业缴费可减5000亿元以上

为减轻疫情对企业，特别是中小微企业的影响，使企业恢复生产后有一个缓冲期，人社部会同财政部、税务总局研究制定《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》，明确了免、减、缓3项措施。

免，就是从2月起，各省份可对中小微企业的养老、失业、工伤保险3项社保单位缴费实行免征，免征期限不超过5个月，即可执行至6月。湖北省可将免征范围扩大到各类参保企业。

减，就是湖北以外的全国其他省份对大型企业等其他参保单位的3项社保单位缴费可减半征收，减征期限不超过3个月。

缓，就是受疫情影响，生产经营出现严重困难的企业可申请缓缴，缓缴期限原则上不超过6个月，缓缴期间免收滞纳金。

游钧表示：“此次阶段性减免预计共可减少3项社保企业缴费5000亿元以上，比去年较大幅度降低社保费率综合方案的力度更大。希望通过减免企业社保缴费，能够切实缓解企业当前的生产经营困难，帮助企业渡过难关，支持企业稳定和扩大就业，努力把疫情影响降到最低，保持经济平稳运行和社会和谐稳定。”

缓缴住房公积金，同时保障职工合法权益

在对企业实施阶段性支持政策的背景下，如何保证职工的合法权益？

据介绍，对企业，可按规定申请在6月30日前缓缴住房公积金。缓缴期间缴存时间要连续计算，不影响每个职工正常提取和申请住房公积金贷款。

对职工，特别是对一线的医护人员、疫情防控人员，因疫情需要隔离或者暂时受疫情影响的职工，6月30日前住房公积金贷款不能正常还款的，不作逾期处理。同时，对于支付房租有压力的缴存职工，可合理提高租房提取额度，并灵活安排提取时间。

对疫情比较严重和严重地区的企业，在与职工充分协商的前提下，可在6月30日前决定自愿缴存公积金。继续缴存的，可自主商定缴存比例；停缴的，停缴存期间缴存时间，同样连续计算，不影响职工正常提取住房公积金和申请住房公积金贷款。

住房和城乡建设部副部长倪虹介绍，自住房公积金制度实施以来，全国累计缴存住房公积金16.9万亿元，提取10.4万亿元，帮助近5400万缴存职工贷款购房，改善了住房条件。“此次我们和有关部门在商定为企业纾缓困难时，充分考虑缴存职工的切身利益。希望双方在共商的前提下相互理解，同舟共济，共克时难。”

减征医疗保险，为企业减负1500亿元

国家医疗保障局副局长陈金甫指出，目前职工基本医疗保险有能力支撑阶段性减半征收的措施，能够支持企业发展，同时确保参保人如期享受当期待遇。此次减征措施预计最大可为企业减负1500亿元，有利于支持企业复工和减轻企业负担，统筹做好疫情防控和经济发展工作。

疫情对医保基金影响有限。陈金甫指出，从2019年职工医保基金运行情况来看，职工医保统筹基金当期收入9000多亿元，支出7000多亿元，当期结余2000多亿元，截至2019年底，职工医保统筹基金累计结存13000多亿元，可支付月数超22个月。从统筹地区看，职工医保统筹基金累计结存可支付月数在6个月以上的地区占全国的86%。“基金可承受，地区有差异，政策因地制宜，所以对基金不会有大的影响。”

财政部副部长余蔚平介绍，据初步汇总的2020年社会保险基金预算，2019年7项基金预算执行总收入8.1万亿元，总支出7.5万亿元，当期结余0.6万亿元，累计结余9.4万亿元。此次出台的减免社保费政策，预计减负约6000亿元。可见，虽然基金收入有所减少，但影响总体可控。“阶段性减免社保保险费，从短期看、局部看，会造成养老保险基金收入有所减少，但从中长期看、从整体看，通过减轻企业负担，有利于进一步激发市场活力，随着企业效益改善，税基扩大，财政收入形势会逐步好转。”

“因此，我们将积极配合相关部门，坚定不移落实落细各项社保费的减免政策，把该减的减下来，减到位，通过减轻企业负担拉动企业经济增长。”余蔚平说。

(责编：杨曦、庄红韬)