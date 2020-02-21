1月人民币贷款增加3.34万亿

本报北京2月20日电 （记者徐佩玉）中国人民银行20日发布金融统计数据显示，1月份人民币贷款增加3.34万亿元，同比多增1109亿元。
数据显示，1月末，人民币贷款余额156.45万亿元，同比增长12.1%，增速分别比上月末和上年同期低0.2个和1.3个百分点。1月份，以个人住房按揭贷款为主的住户中长期贷款增加7491亿元；以实体经济贷款为主的企（事）业单位贷款增加2.86万亿元，其中中长期贷款增加1.66万亿元。
从货币供应看，1月末，广义货币（M2）余额202.31万亿元，同比增长8.4%，比上月末低0.3个百分点，与上年同期持平；狭义货币（M1）余额54.55万亿元，与上年同期持平，增速较上月末和上年同期分别低4.4个和0.4个百分点。
另外，1月末，人民币存款余额195.81万亿元，同比增长8.3%。1月份人民币存款增加2.88万亿元，同比少增3935亿元。
同日发布的社会融资数据显示，1月末社会融资规模存量为256.36万亿元，同比增长10.7%。1月社会融资规模增量为5.07万亿元，比上年同期多3883亿元。
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