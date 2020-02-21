海南自贸区重点工程项目启动

本报电 （孔祥文、王英威）春节假期刚结束，海南省重点工程、位于海南自由贸易试验区海口江东新区核心位置的起步路网项目克服新冠肺炎疫情影响，稳步复工复产。在项目施工现场，中铁二十二局集团三公司40多名工人正在紧张进行道路碎石铺设、土方回填、强夯处理等施工。

作为中国（海南）自由贸易试验区的重点先行区、中国（海南）自由贸易试验区的集中展示区，设立于2018年6月的海口江东新区，被海南省定位为“三区一中心”，即全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国家重大战略服务保障区和国际旅游消费中心。

位于江东新区核心位置的起步路网项目，是江东新区最大的路网工程，有道路工程28条，新建道路长约17.2千米，施工建设涵盖道路工程、排水工程、照明工程、综合管沟工程、景观绿化工程、智能交通工程等。项目建成后，将大大提高海口江东新区的交通服务水平，对推动海口经济社会发展动能升级产生重大促进作用。项目2019年12月18日开工，计划2021年10月18日建成通车。

目前，该项目顺利通过海口市住建局、质监站的全面复工审批，春节后有69名管理人员和工人返工到岗，目前在岗人员超过130人，各类机械设备41台。现场施工迅速拉开帷幕，路基土方回填、强夯处理等工序掀起大干热潮，不足一周就完成产值400余万元。

(责编：杨曦、庄红韬)