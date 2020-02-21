青岛高新区“云签约”166亿元

本报电 （杜红）2月20日，山东青岛高新区2020年首批落地项目线上集中签约仪式在青岛举行。利用远程网络视频系统，通过一个多小时的“云洽谈”和“云推介”，青岛高新区管委与各项目方签署了相关协议，8个总投资166.15亿元的重点项目和3名高端人才顺利完成线上签约。

此次项目的集中落户，不仅是高新区围绕新一代信息技术、医疗医药、人工智能+高端装备制造、现代服务业等前沿产业领域的一次综合布局，更是围绕疫情防控之下的后续科技创新和经济发展工作“提前备课”——引进大数据项目助力国家健全公共卫生应急管理、与武汉企业携手发展实现“鲁鄂与共”、围绕产业汇聚人才为区域高质量发展注入“第一资源”。

青岛高新区管委主任李鸿雁在致辞中表示，新冠肺炎疫情发生以来，青岛高新区坚持一手抓疫情防控，一手抓经济发展，目前全区疫情防控形势总体平稳，企业开工复工有序推进。此次线上集中签约的项目投资规模大、科技含量高、引领作用强，与园区产业发展方向高度契合，必将对区域决胜“双招双引”第一战场、加快新旧动能转换产生重要推动作用。

(责编：杨曦、庄红韬)