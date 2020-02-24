工信部：五方面落实对中小微企业帮扶政策

工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙（中国网 杨佳摄）

人民网北京2月24日电 （记者车柯蒙）今日，国新办就统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作情况举行发布会。工业和信息化部党组成员、总工程师田玉龙表示，稳住中小企业就稳住了就业，减轻疫情对中小企业的影响是非常重要的。

田玉龙介绍说，据目前监测，中小企业克服困难，陆续开工，特别在各地政府和各级部门的大力支持下，总体开工逐步回升，目前监测看来开工率接近30%。当前，中小企业开工复工复产主要面临“五个难”。一是复工难，地方政府为了确保疫情防控的安全要求，这方面有大量的审批证明材料等等，还是有一些关卡；二是用工难，受疫情影响，人员流动还是受阻，不畅通；三是产业链配套比较难，物流不畅，原材料进不来，产成品出不去，产业链的上下游各环节没有达到同步复工，这对企业的正常经营生产造成很大影响；四是资金支撑难，中小企业资金压力比较大，刚性成本支出比较多，后续随着财政金融政策的落地会得到缓解；五是订单交付难，现在中小企业的订单在手，但是没有办法及时进行生产，还要承担违约的风险。

田玉龙表示，总的来看，稳步回升还面临诸多的挑战，接下来将从五方面具体落实对中小微企业帮扶的各项政策。

一是要尽快推进分区分级的精准复工复产。中小企业分布在全国各地，面比较宽，进一步提高中小微企业复工率，协调地方各级政府大力推动产业链上中小企业上下游的同步复工，原材料、辅料都是影响产品的一些要素，所以同步复工现在是一个非常重要的环节。

二是切实把财政金融的优惠政策落地落实。对中小微企业能够得到实惠，包括免征养老、失业、工伤、保险缴费，免收车辆通行费，包括缓缴社会保险等等，减轻中小微企业的资金压力。

三是各部门通力合作，切实协调解决中小微企业在复工复产中遇到的实际困难。特别是各生产要素的保障，原材料的供应，防控物资的保障以及物流运输中出现的实际问题，这些应该在疫情整个联防联控机制下，各部门在这方面通力合作，加大在保障和支持医疗物资保供的同时，把这种机制用在支持中小微企业的复工复产中。

四是发挥央企、国企、大型企业在产业链的龙头带动作用，能够带动中小微企业尽快复工复产和达产、转型升级，提高市场竞争力，产品能卖得出去，订单由大型企业来带动，促进中小微企业的复苏加快。

五是要指导和帮助中小微企业在复工复产中的疫情防控工作。国务院联防联控机制下发了复工复产的有关防疫措施指南，避免在复工复产中再次发生聚集性感染问题，这些措施的目的就是帮助中小微企业尽快实现减负、稳岗、就业的目标。

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