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商务部：中国外贸长期向好发展趋势不会改变

2020年02月24日11:38  来源：人民网-财经频道
 

商务部部长助理、党组成员任鸿斌（中国网 杨佳摄）

人民网北京2月24日电 （栗翘楚）2020年2月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作。商务部部长助理、党组成员任鸿斌在发布会上表示，从目前来看，新冠肺炎疫情对中国外贸的影响是暂时和阶段性的，中国的外贸韧性强，竞争力强，特别是企业的创新意识和开拓市场的能力都很强，所以外贸长期向好的发展趋势不会改变。

任鸿斌介绍，为帮助企业复工复产，保订单、保履约、保市场，商务部出台了应对疫情“稳外贸稳外资促消费”20条政策，印发了《关于在做好防疫工作前提下推动商务领域企业有序复工复产的通知》，财税、人行、海关、信保等各部门也出台了扶持政策。广大外贸企业积极主动作为，一手抓防疫，一手抓复工复产，目前广东、江苏、北京、上海、四川等外贸大省复工迅速，浙江省千万美元以上企业90%已复工。

任鸿斌表示，下一步，商务部将深入贯彻落实中央政治局会议精神，紧紧围绕“六稳”工作，在切实做好疫情防控的同时，全力稳住外贸基本盘，重点做好以下几方面的工作：

一是进一步丰富政策工具箱。重点在出口退税、贸易融资、出口信保、贸易便利化等方面加大力度。

二是进一步优化国际市场布局。对“一带一路”沿线的重点市场实行一国一策，促进贸易畅通。

三是更加精准帮扶企业。总结推广各地复工复产，稳定供应链的好做法、好经验，提供法律援助，最大限度的减少企业的损失。

四是支持跨境电商、市场采购等外贸新业态快速发展，加快国际营销网络的建设。

五是深化对外开放，积极扩大进口。精心办好第三届中国国际进口博览会，建设进口贸易促进创新示范区。

六是加强同经贸伙伴的沟通协调，呼吁世贸组织成员尽快解除不必要的限制措施，营造良好的国际贸易环境，共同维护全球供应链的稳定健康发展。

 

 

(责编：栗翘楚、孙阳)
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