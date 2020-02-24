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人社部：有底气、有信心保持今年就业局势总体稳定

2020年02月24日11:43  来源：人民网-财经频道
 

人力资源社会保障部副部长、党组成员游钧（中国网 杨佳摄）

人民网北京2月24日电 （任妍）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作。人力资源社会保障部副部长、党组成员游钧在会上表示，有底气、有信心保持今年的就业局势总体稳定。当前重点要做好以下五方面的工作：

一是“扩”。坚持把扩大就业摆在经济社会发展的优先位置，各方面的政策要围绕促进就业来综合发力。要强化财政、金融等经济政策与就业政策的协同联动，支持和发展吸纳就业能力强的服务业、中小微企业、劳动密集型产业。鼓励创业创新，促进新就业形态发展，支持多渠道灵活就业。

二是“稳”。根据就业形势变化调整政策力度，减负、稳岗、扩就业要并举。抓好社会保险费阶段性减免、失业保险稳岗返还、就业补贴等已出台政策的落地见效，尤其要帮助中小微企业渡过难关，稳企业、稳岗位。

三是“保”。注重高校毕业生就业工作，统筹做好毕业、招聘、考录等相关工作，启动“e路同行，职等你来”线上招聘活动，开设就业指导“云课堂”，引导用人单位推迟面试、体检、签约、录取时间，帮助毕业生能顺利毕业，尽早就业。推动农民工返岗就业，鼓励低风险地区农民工尽快返岗复工，采取“点对点 一站式”的直达运输服务，实施24小时重点企业用工调度保障机制。劳务输出地和输入地要精准对接，优先帮助贫困劳动力有序返岗，支持扶贫龙头企业、扶贫车间尽快复工，吸纳当地就业。要因地因人施策，精准帮扶，多措并举来保障重点群体就业。

四是“促”。一方面，要优化就业服务来促进供需双方高效便捷对接。实施网上春风行动，及时动态地提供岗位信息，做到“就业服务不打烊 网上招聘不停歇”。另一方面，大力实施职业技能提升行动，免费开放线上培训平台，加快提供急需紧缺工种的培训课程，提升劳动者就业能力。

五是“兜”。要及时将受疫情影响的就业困难人员纳入就业援助范围，对市场上难以就业的要通过公益性岗位兜底安置。加快线上登记失业和线上申领失业保险金，确保失业人员应发尽发、应保尽保。疫情严重地区要通过开发临时公益性岗位，发放失业补助金，保障群众的基本生活，切实兜牢民生底线。

游钧指出，就业是最大的民生，关系到个人的发展、家庭的幸福、社会的稳定、国家的长治久安。我们将按照党中央、国务院的决策部署，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，全面强化稳就业举措，做到每一项政策都要有温度、更贴人心，每一个举措都要落地见效、开花结果。尽最大努力帮助百姓端稳“饭碗”、端好“饭碗”。

(责编：任妍、孙阳)
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