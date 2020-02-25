金融支持疫情防控和复工复产（国务院联防联控机制发布会）

本报北京2月24日电 （记者邱超奕）截至2月23日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例49824例，其中重症病例9915例；累计治愈出院病例24734例；累计死亡病例2592例；累计报告确诊病例77150例，其中湖北省订正重复报告病例195例。现有疑似病例3434例。24日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务的情况。
中国人民银行金融市场司副司长彭立峰介绍，当前金融支持疫情防控和复工复产工具是比较多的。一是3000亿元专项再贷款政策，对重点抗击疫情的企业提供精准优惠资金支持；二是对因疫情影响还款困难的企业，银行给予展期或续贷；三是加大信贷增量支持，激励银行向企业提供增量资金，引导银行降低贷款利率、减免服务费用；四是优化信贷结构，在信贷政策执行方面加大对小微和民营企业倾斜，同时要求银行简化流程，下放审批权限，提高服务效率。
银保监会政策研究局副局长吉昱华介绍，疫情发生以来，保险业踊跃向抗疫一线人员捐赠保险。目前财产保险公司与疫情相关的理赔是2460万元，其中给一线医护人员的理赔是657万元。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】