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金融支持疫情防控和复工复产（国务院联防联控机制发布会）

2020年02月25日05:10  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京2月24日电  （记者邱超奕）截至2月23日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例49824例，其中重症病例9915例；累计治愈出院病例24734例；累计死亡病例2592例；累计报告确诊病例77150例，其中湖北省订正重复报告病例195例。现有疑似病例3434例。24日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务的情况。

　　中国人民银行金融市场司副司长彭立峰介绍，当前金融支持疫情防控和复工复产工具是比较多的。一是3000亿元专项再贷款政策，对重点抗击疫情的企业提供精准优惠资金支持；二是对因疫情影响还款困难的企业，银行给予展期或续贷；三是加大信贷增量支持，激励银行向企业提供增量资金，引导银行降低贷款利率、减免服务费用；四是优化信贷结构，在信贷政策执行方面加大对小微和民营企业倾斜，同时要求银行简化流程，下放审批权限，提高服务效率。

　　银保监会政策研究局副局长吉昱华介绍，疫情发生以来，保险业踊跃向抗疫一线人员捐赠保险。目前财产保险公司与疫情相关的理赔是2460万元，其中给一线医护人员的理赔是657万元。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月25日 06 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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