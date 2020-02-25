在疫情防控期间，中欧班列长安号保持了日均四至五列的开行频次，实现逆势发展，有力保障了疫情防控期间的防控物资运输和重要国际企业的生产加工。

中欧班列是连接“一带一路”沿线国家，特别是欧亚经贸往来的重要物流通道。面对突如其来的疫情，西安国际港务区在全力做好疫情防控的前提下，联合海关、铁路等部门制定多项应对举措和便利措施，创新推出了长安号“绿色通道”，推进公铁联运、铁铁联运，在特殊时期发挥中欧班列战略通道作用。

绿色通道更是安全通道

“为保障中欧班列长安号平稳运行，我们一对一地联系长安号国内、国外客户，告知疫情时期我们对常态化物流车辆申办车辆通行证，特别是为外地集装箱卡车实行了临时物流车辆申报快速通行。”西安自贸港建设运营有限公司总经理袁小军介绍，“我们全面落实疫情防控措施，物流车辆从进入园区进行3次消杀、测温和通行证核对，全程引导护送，实现闭环管理。”

“很方便，我们现在走铁路比公路节省时间，而且到这边有专人引导服务。这是绿色通道，更是安全通道。”卡车司机姜永建说。

“目前，管委会已经办理长安号物流车辆通行证183个。一方面集装箱卡车安全快速通行，最大程度保证防疫安全；另一方面，节省了货物短倒费、吊装费和堆存费，每个箱子成本节约大概800元。”西安国际港务区管委会副主任苏国峰介绍，“截至2月21日，长安号绿色通道累计安全通行货车突破800辆，日通行峰值超过70辆。”

打造快速集货分拨中心

西安国际港务区一手抓疫情防控，一手保长安号平稳运营，与铁路、海关等部门同心协力，全力打造铁铁联运的快速集货分拨中心。

依托西安集装箱中心站，西安国际港务区加大与全国各中心站合作，共同联系全国铁路集装箱中心站，充分发挥西安区位优势，实现公转铁，疏导因公路运力紧张而滞留的中亚、中欧货物使用铁路运至西安，搭乘长安号运输，充分发挥中欧班列西安集结中心优势。

同时，国际港务区深化与中铁集装箱公司合作，加密回程班列开行频次。联合西安海关、新筑车站和中铁联集西安分公司，提高国内外铁路到达货物在西安中心站的中转时效，2月份公转铁运输的集装箱数量占到长安号运输总量的三成。快速密集的中欧、中亚中转回程物资，促进了疫情期间各类入境物资供给。

“以中欧班列欧洲方向开行的数据来看，截至2月21日，总共开行180列，其中去程84列，回程96列，基本实现了去回双向平衡，对我们长安号运营的平台公司来说，切实降低了物流成本。”西安国际陆港多式联运公司总经理邵博尔这样分析。

常态化开行保供应

长安号还承担着重要防疫物资和民生保障物品的运输。疫情期间，中欧班列长安号一直保持常态化稳定开行，西安往返德国穆克兰、西安往返俄罗斯莫斯科/明斯克、西安往返哈萨克斯坦塔什干/多斯特克就保持了日均两班的高频次运行时效，西安往返波兰马拉/波兹南、西安往返匈牙利布达佩斯、西安往返德国杜伊斯堡/汉堡/诺伊斯（快线）、西安往返比利时根特的路线保持日均一班的运行时效，服务着丹麦马士基、德国敦豪、德铁信可、沃尔沃汽车等多家国际物流和贸易企业，保障了疫情期间的防控物资运输和重要国际企业的生产加工。

据统计，1月份，中欧班列长安号开行200列，是去年同期的2.4倍；运送货物总重14.6万吨，是去年同期的1.8倍。截至2月21日，今年累计开行297列，是去年同期的1.89倍，运送货物总重14.6万吨，是去年同期的1.8倍，班列开行量、重箱率、货运量等核心指标稳居全国第一，实现了安全稳定运行，逆势增长。

“在抗击疫情的关键时刻，长安号将在确保防疫安全的基础上，进一步优化运输流程、提高运营效率，持续推动中欧班列高质量、市场化、可持续发展，真正体现西安集结中心的责任担当。”西安国际港务区党工委书记、管委会主任孙艺民表示。

(责编：杨光宇、曹昆)