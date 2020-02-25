北京：“二月二” 分时理发

2月24日，北京四联美发店（东四店）员工为取号预约的顾客剪发。 当日是农历二月初二，为加强新冠肺炎疫情防控，同时满足市民理发需求，位于北京市东城区的四联美发店（东四店）采用取号预约、测量体温、分时剪发的方式接待顾客。此外，理发店加大消毒力度，工作人员统一佩戴口罩和护目镜，顾客需佩戴口罩，保障安全健康。 新华社记者 鞠焕宗 摄

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