筑牢疫情防线，兜住民生底线（越是发生疫情 越要保障民生⑤）

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当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段。同时，各地生产生活秩序正在逐渐恢复。在这种情况下，既要毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，又要加大民生托底保障力度，做到防控疫情和保障民生两不误。

当前，全国疫情发展拐点尚未到来，各地生产生活秩序正在逐渐恢复，特别是复工复产后人员流动加大，如何做到战疫情和保民生两不误？记者进行了探访。

严格防疫

属地、部门、单位、个人都得尽责

最近一段时间，各地正有序推动复工复产，但如果不加强疫情防控，不只是复工复产会出现停顿和卡壳，还会影响打赢疫情防控阻击战。

北京市疾控中心职业卫生所副所长叶研认为：“严格落实疫情防控措施，关键是落实好属地责任、部门责任、单位责任、个人责任这四方责任，全面落实早发现、早报告、早隔离、早治疗等措施。”

社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。叶研认为，筑牢社区防线，就能有效切断疫情扩散蔓延的渠道。发挥社区在疫情防控中的阻击作用，把防控力量向社区下沉。要使社区成为疫情防控的坚强堡垒，关键是落实属地责任，重点是健全辖区管理。无论是街道办事处还是乡镇政府，都要组织指导居（村）民委员会做好辖区内人员往来情况摸排工作，有针对性地采取防控措施。

上海市青浦区香花桥街道香花桥社区党支部书记李春表示，社区内三个开放式小区，共357户人家，是疫情防控工作的难点。这三个小区建成时间较久，也没有物业，仅出入口就有15个之多，周围商铺多、人员杂、车辆往来密集。只有实施封闭式管理，把人管住，才能降低疫情传播风险。“我们封闭了其中的10个出入口，留下5个供居民进出。”

李春介绍，目前已经有30余名居民加入了志愿者队伍走上疫情防控岗位，为社区进出人员量体温、做登记，还在小区里划出区域用来放置外卖和快递，实现无接触配送。大家轮流上岗，24小时值守，筑起一道安全屏障。

上海市静安区卫健委主任叶强提醒，随着企业陆续开始复工，不少外来人口陆续回到上海，一定要督促企业落实主体责任，每天对员工进行体温检测，争取能够和社区防控形成互补。

专家提醒，在严格落实疫情防控措施的同时，也要注意防范误区。多地有关部门陆续出台规定，提出在公布疫情信息工作中，注重依法依规保护公民个人信息和个人隐私；保证好人民群众生产生活等刚性需求，不采取封门、焊接出入口、堆放物料等硬性隔离措施封闭村庄、小区等场所；要求在加强出入管理的同时，保障本居住小区居民或已租住人员的合法权益，确保正常出入。

保障民生

稳就业、保供应、畅运输一起抓好

要加大民生托底保障力度，首要问题就是做好稳就业。

专家认为，稳就业首先要保企业发展，尤其是要支持中小微企业发展。有关部门出台一系列措施，千方百计为企业减负担、添活力。

日前，国务院决定阶段性减免企业社保费、医保费和实施缓缴住房公积金政策。同时，人社部、财政部还扩大中小微企业稳岗返还政策的受益面，中小微企业裁员率不高于5.5%，30人以下的企业裁员率不超过20%，都可以申领返还企业所缴上年度失业保险费的50%。

“近期有关部门和地方还聚焦中小微企业的发展，出台了税费减免、金融支持、房租补贴等很多政策，我们相信这些政策最终都将惠企惠就业。”人社部就业促进司司长张莹说。

张莹介绍，人社部针对高校毕业生、农民工等重点就业群体，多措并举推出帮扶措施。帮助农民工安全有序返岗是顺利实现复工复产的关键。人社部将通过多渠道第一时间发布企业开复工信息，并依托基层公共就业服务机构、劳务工作站、微信小程序等，动态掌握农民工返岗需求信息，提供出行指导促进有序返岗。对高校毕业生，人社部将通过优化服务，扩大在线办理事项，鼓励网上面试、网上签约、网上报到，引导用人单位适当延长招聘时间、推迟体检、推迟签约录取等方式帮助高校毕业生顺利就业。

此外，生活物资、防疫物资也要保障供应。

记者在山东省安丘市大汶河旅游开发区贾家王封村名峰蔬菜种植专业合作社的蔬菜交易市场看到，一车车蔬菜被搬运上车、码放整齐。“我们这个市场现在每天早晨走货2万公斤。坚持平价出售，蔬菜价格最近20多天与春节前保持一致。”合作社理事长贾明峰说。

在位于山东青岛的青岛黑盾防护科技有限公司，记者看到，为抗击新冠肺炎疫情，企业从1月20日进入备战状态，在全面加强员工防护的前提下，开足马力保障口罩生产。公司紧急增加两条生产线，目前共有5条生产线，保证了每天约10万个口罩的产能。企业生产负责人邱经理表示，为了保证防疫物资正常生产，当地相关部门主动作为，积极协调，很大程度上帮助企业解决了生产原料的难题。

畅通物资供应，打通“最后一公里”，“无接触”的送货方式被人们广为接受。记者了解到，目前大部分生鲜到家业务都支持送货上门到小区，不需要到店自取。大部分快递公司、外卖服务平台一般也会要求外送员将物品放在小区保安处，由货主自取，避免面对面接触，降低感染风险。

有序复工

科学防护、严格制度、积极应对

企业复工复产的同时，需要建立起与疫情防控相适应的运营秩序，加强生产经营区域的防控，配合相关部门、街道社区做好排查工作。

叶研表示，无论是机关单位、社会团体，还是企业事业单位和其他组织，都要建立健全防控工作责任制和管理制度，配备必要的防护物品、设施，开展宣传教育，落实各项防控措施，加强对本单位人员的健康监测。发现异常情况要及时报告，按照要求采取相应防控措施。

森马数字零售管理运营部的张珊珊介绍，应对疫情，森马选择了“云复工”。1月31日，森马宣布核心人员远程办公。IT部门发布网上办公指南，包括视频会议、日常工作要求等。随后，森马照常复工，除了工厂生产环节，所有业务相关讨论和决策都已经被搬到云平台上。“各个部门群组迅速建立，社群营销方案该进行还进行，线上零售该营业还营业。”张珊珊告诉记者。

“最重要的是注意个人防护。”中国科学院院士周琪提醒，要减少与潜在病毒接触的机会，在人员密集区域，正确佩戴口罩防止病毒进入机体，保持勤洗手的习惯。

科学防控疫情，积极的心态非常重要。中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林认为，大家要多关注政府、权威机构发布的权威信息，善于甄别谣言与真相。

北京回龙观医院党委书记、北京心理危机研究与干预中心主任杨甫德说，如果心理症状较为严重，则需要及时去寻求专业的心理帮助。他表示，要确保生活的正常化，包括规律的一日三餐、充足的睡眠和适度的运动。要多关心家人和朋友，与身边人保持联系。

（综合本报记者王君平、李心萍、潘俊强、巨云鹏及新华社报道）

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 13 版）

(责编：庄红韬、杨曦)