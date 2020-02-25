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人民战“疫”企业攻坚系列报道之六：

万里加急必应 海陆空全栖 央企织密战“疫”运输保障网

章斐然

2020年02月25日10:20  来源：人民网-财经频道
 

少了人头攒动、少了车水马龙，面对突如其来的新冠肺炎疫情，自觉“宅家”成为普通百姓的战“疫”日常。然而，当流动的“暂停键”被按下，有一群人却在逆向而行，奋力奔跑。

疫情发生后，民航、铁路、邮政等交通物流“国家队”义不容辞地接下了抢运医护人员和医疗物资、接送滞留境外同胞、保障乘客健康返工的“硬任务”，为夺取疫情防控和实现经济发展目标的“双胜利”，架起一座始终“流动”的海陆空运输保障网。

有召必应 抢夺战“疫”生命线

1月24日20时05分，除夕夜，武汉。

中国南方航空湖北分公司运行指挥部经理罗海忠接到紧急通知，南航将执飞救援包机，搭载广东省援助湖北的医务人员从广州直飞武汉。

这是南航执行的第一个医疗支援包机任务，也是武汉天河机场首批医疗支援航班之一。

罗忠海立即上报，同时通知地服、货运、机务、运指、信息等各部门值班人员，不到40分钟，保障人员全部聚齐。当时的武汉公共交通已停运。“大家能这么迅速到位，让人挺感动。”他说。

同日21时，广州。

各项准备工作也在有条不紊，高效迅速地准备着。为了安全、及时保障此次任务，南航第一时间选派8名机组成员前往机场，充分做好航前准备和防护工作。乘务组也根据航班的特殊性，制定了个性化服务流程。

大年三十，南航广州-武汉CZ5241航班星夜起航

快，是民航运输的最大特点和最显著优势。防控新冠肺炎疫情阻击战打响以来，一架架救援包机搭建起空中战“疫”通道，以“加速度”与疫情赛跑，为防控疫情前线守护宝贵的生命线。

1月25日00:14，南航接到任务部署约4个小时后，搭载着128名广东支援湖北医护人员、3.4吨物资的CZ5241航班星夜起航。01:34分，CZ5241抵达武汉天河机场。

除夕夜的救援包机只是开始。从海外到中国，从支援省份到对口支援的湖北地市，民航的速度也直接体现在疫情防控支援的“最后一公里”。

从广西南宁直飞湖北十堰、从辽宁沈阳直飞湖北襄阳、从广东广州直飞湖北宜昌……直飞，首飞！只要援鄂医疗队有需要，民航“国家队”就发挥航空优势，用最短航程保障医疗人员、医疗物资以最快速度奔赴战“疫”第一线。

小批量次、多批次、高频率、“点到点”，在疫情防控最吃紧的阶段，医护人员和物资的紧急运输往往呈现这样的特点。在这场赛跑中，民航央企充分利用自身灵活、方便、便捷的特点，成为应急救援和抢险救灾中不可替代的重要力量。

截至2月23日，东航已执行救援运输包机累计96班，利用包机运送医疗人员9610余人，合计运送疫情防控物资3122.005吨；中航集团已执行救援运输包机累计45班，利用包机运送医疗人员4546余人，运输防疫物资合计近2063吨；南航集团（含厦航）共执行运送医疗救援人员的航班任务113班，紧急运送救援人员共12519人，运送抗疫物资615吨。

空中“战队”执飞的同时，陆上“战队”也在快马加鞭。

贵州邮政驱车19小时，将医疗物资运抵武汉

2月11日，根据国家卫生健康委明确的对口支援关系，贵州立时响应，筹集医用外科口罩、N95口罩、护目镜、喷雾器、一次性帽子、手套、外科手术衣等15类医疗物资火速驰援身处鄂州和武汉的贵州医疗队。贵州邮政承担了此次运递任务。

驱车19个小时，行驶近千里。“面对疫情，说不担心是假的，但身为‘国家队’中的一员，这份荣耀和责任让我义不容辞！”驾龄23年、安全驾驶30万公里的邮车驾驶员潘斌说。

国有所召，必有所应。战“疫”正是吃紧的时候，医护人员和医疗物资的运输线就是战时的弹药线、粮草线，更是人民的生命线。交通运输领域的央企正是在这时时刻刻上演的火线救援行动中，彰显了“国家队”的责任担当。

排除万难 筑起同胞回家路

疫情当前，滞留海外的同胞同样牵动人心。

2月8日，正值中国传统节日元宵节，东航又一架包机07：26分从广州出发，执行MU700航班，于当地时间12：20分抵达印尼的巴厘岛。飞机接上滞留当地的61名湖北籍旅客，执行MU799航班，于当地时间14：11起飞后直飞武汉，于19:42分顺利抵达武汉天河机场。

这次任务是东航根据中国外交部、中国民航局统一部署，执行海外接运湖北同胞直飞武汉的第3架包机，也是疫情发生以来印尼地区包机飞武汉的首架。

从广州到巴厘岛再到武汉，需要飞越8300公里。据悉，这是东航已经飞过的距离最远、航程最长的海外接运包机任务，从广州起飞到最后飞回广州，任务总时长达19个小时。

19个小时，执行包机任务的4名飞行员、8名客舱服务人员和1名机务维护人员需要全程穿戴防护服、口罩、护目镜、手套等，过程中不饮不食，还需要克服诸多不适。这对人体的心理及生理都是极大的考验。

当班机长莫朝辉出发前表示，此次包机任务责任重大，使命光荣，东航提前从安全飞行、航线航路运行、飞机性能、适航状态、天气油量、旅客安全防护、后勤保障等方面作了全面布置，全体机组人员有决心有信心圆满完成任务。

中国航空集团有限公司国航CA081航班再赴日本接207名同胞回国

时间紧、任务重，是几乎每一班海外包机任务面临的难题。然而这也正是“国家队”显现优势、发挥关键作用的时刻。

3个小时，东航完成向印尼外交部、印尼民航局、印尼空军和印尼防疫指挥部的包机申请；

首次从南非德班起航，中国国际货运航空有限公司在规定时间内协调了12个国家的飞越及航权许可；

为每位旅客配发口罩，协调当地防疫部门对旅客进行登机前体温测量；

从值机、安检、海关，到候机厅、摆渡车驳运、登机，确保每个细节工作到位……

通过机制上统筹安排、程序上精心保障、服务中周到细致、行动上分秒必争，民航领域的央国企将任务完成的时间缩短再缩短，将一次次不可能变为可能。

截至2月23日，中航集团已接回海外同胞430人，东航已接回海外同胞539人，南航集团（含厦航）已接回滞留国外同胞2629 名。在执行海外滞留湖北籍旅客回国包机任务中，央企成为祖国这一海外同胞最强后盾的坚实铸造者。

精准施策 打通有序复产线

1月28日凌晨3点，“中远海运人马座”集装箱船舶抵达宁波海域。船上装载有34.88吨从安特卫普进口的医用防护服生产所需的特殊面料。这批重点防疫物资急需在宁波卸载后运往浙江黄岩求新旅游用品厂，用于生产医用防护服。

船舶靠港时，正值寒潮大风，海上风浪增大。在宁波海事局“海巡0718”艇等多方护航下，“中远海运人马座”轮船顺利靠妥码头，迅速开展接卸工作，比原计划提前20多个小时。

夺取疫情防控和经济社会发展的双胜利，企业有序复工复产是应有之义。产业链环环相扣，机器一开动，就意味着人、原材料、物流、销售都要跟着动。

铁路作为交通运输的大动脉，在生产物资的供给链条上发挥着重要作用。如何有序保障？中国铁路北京铁路局采取“一厂一策”的办法。

据悉，春运期间，北京铁路局各货运部门，通过积极走访对接政府企业、采取大数据分析研判、加大挖潜整合运输资源等举措，按照精准施策的原则，打通“最后一公里”运输。

在与河钢、首钢、燕钢、普阳钢厂等主要钢铁企业的战略合作中，北京铁路局主动了解掌握企业产、运、销、库存等信息，制定“一厂一策”运输方案，助力企业生产。期间，钢材日均装1209车，同比增幅50.4%。天津、唐山、邯郸“三个重点区域”，实现日均卸车10484车，同比增幅21.3%。

中国铁路北京局天津货运中心加大矿石疏港力度，助力重点企业复工复产

据介绍，春运期间北京铁路局货运部门采取优化整合运输资源、科学高效加强运能运力、增加绿色物流运输比例、确保重点疫情防控物资、提升有序复工复产供给等举措，累计完成货物运输3790万吨，同比增幅21.8%。加大“公转铁”绿色物流运量，日均达到258车增幅500%。紧急运送重地区域抗疫防控医疗及生活物资234车，合计8015.6吨，为打赢防疫阻击战、总体战，维护正常经济社会秩序和人民群众生产生活提供了有力保障。

保障返工乘客的健康，是确保有序复工的另一项前提。随着节后各地复工率逐渐上升，交通领域的央国企也在奏响“坚决防”“精细控”“重隔离”“勤消毒”的疫情防控“四部曲”，将防控要求落到实处、落到细处。

北京南站无感测温仪加快旅客出站

“坚决防”：进站出站、进港出港，全流程体温检测；

“精细控”：合理安排运力，减少旅客聚集出行；

“重隔离”：强化发热旅客筛查和应急处置，设置专门的隔离区；

“勤消毒”：车站、车厢、航站、航班，加强通风、消毒、保洁工作……

一系列举措，为返工旅客安全出行和人民群众身体健康筑牢防护屏障。

在这场考验责任、速度与智慧的战“疫”中，央国企以高度的社会担当、高效的资源统筹和精准的方案策略，为人员物资流动架起一座海陆空运输保障网，为夺取疫情防控和经济社会发展双胜利保驾护航！

（人民网记者刘然、李楠桦对此文亦有贡献） 

(责编：王仁宏、章斐然)
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