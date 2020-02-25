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国务院亮出五大举措为个体工商户纾困

2020年02月25日23:37  来源：新华网
 
原标题：国务院亮出五大举措为个体工商户纾困

新华社北京2月25日电（记者申铖）25日召开的国务院常务会议明确了增值税税收优惠、社保费减免等五项举措，支持广大个体工商户在做好疫情防控同时加快复工复业。

会议明确，自3月1日至5月底，免征湖北省境内小规模纳税人增值税，其他地区征收率由3%降至1%。

“增值税是我国第一大税种。此次会议明确免征、减征小规模纳税人增值税，政策力度大、范围广，将大力度减轻湖北及全国个体工商户及中小微企业的负担。”中国社会科学院财经战略研究院财政研究室副主任何代欣说，增值税的特点还决定，企业只要发生经营活动，就可享受到税收减免，这也让更多企业可享受到税收优惠。

会议还明确了其他四项举措：个体工商户按单位参保企业职工养老、失业、工伤保险的，参照中小微企业享受减免政策；引导金融机构增加发放低息贷款，定向支持个体工商户；切实落实将除高耗能行业外工商业电价进一步阶段性降低5%的政策；鼓励各地通过减免城镇土地使用税等方式，支持出租方为个体工商户减免物业租金。

对此，何代欣说，这些政策涉及个体工商户的人力成本、资金成本、生产经营成本等多个方面，政策设计精准周到，将切实减轻企业负担，为广大个体工商户复工复产提供有力支撑。

(责编：冯粒、曹昆)
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