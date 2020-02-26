社区业委会在门口设立蔬菜（净菜）售卖车，销售企业为菜篮子工程合作企业，并能提供防疫证明，仅支持微信及支付宝扫码支付。每次只能一人上车，前一位结完账后，后一位方可上车……日前，上海某小区推出了非接触式买菜服务。

受新冠肺炎疫情影响，越来越多消费者主动或被动地选择了非接触式消费。人们的消费行为和模式正在逐渐发生变化。安全消费、健康消费、非接触式消费、简单迅速式消费等显著增长。

安全消费既包括实物商品或服务本身的安全，也包括消费过程或消费方式的安全。比如，线上消费会更加普及。在线下实体店，消费者会更关注购物环境，包括是否通风、是否消毒，人流量是否过于密集等，以避免消费带来的安全隐患。

在此背景下，许多消费者会更加倾向人机自助式消费，而不是人际接触式消费，非接触式消费将快速增长。这会进一步促进人工智能技术、远程商业模式的发展。

简单迅速式消费会更受青睐。不少消费者将不再把结伴逛街购物、长时间在实体店体验作为乐趣和娱乐，而是更青睐简单决策、直截了当、速战速决的消费方式，实体店购物的时间和过程可能大幅缩短。因此，提供更精准产品或服务的商家或许会更有竞争优势。

此外，人际接触式的共享消费可能受到挑战。例如，出于对传染的担忧，共享出行、共享办公等接触式共享消费相应地会受到影响。共享经济的“下半场”除需要更多地注重并提高“接触式共享”的安全性、健康性外，还需要更多关注并推进“非接触式共享”。共享消费模式也会产生新的变化。未来，相关企业要更精准地预见并应对新冠肺炎疫情对消费行为模式的长期深远影响，方能更有效地创造机遇、赢得市场。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 19 版）

(责编：杨光宇、曹昆)