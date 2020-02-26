社区业委会在门口设立蔬菜（净菜）售卖车，销售企业为菜篮子工程合作企业，并能提供防疫证明，仅支持微信及支付宝扫码支付。每次只能一人上车，前一位结完账后，后一位方可上车……日前，上海某小区推出了非接触式买菜服务。
受新冠肺炎疫情影响，越来越多消费者主动或被动地选择了非接触式消费。人们的消费行为和模式正在逐渐发生变化。安全消费、健康消费、非接触式消费、简单迅速式消费等显著增长。
安全消费既包括实物商品或服务本身的安全，也包括消费过程或消费方式的安全。比如，线上消费会更加普及。在线下实体店，消费者会更关注购物环境，包括是否通风、是否消毒，人流量是否过于密集等，以避免消费带来的安全隐患。
在此背景下，许多消费者会更加倾向人机自助式消费，而不是人际接触式消费，非接触式消费将快速增长。这会进一步促进人工智能技术、远程商业模式的发展。
简单迅速式消费会更受青睐。不少消费者将不再把结伴逛街购物、长时间在实体店体验作为乐趣和娱乐，而是更青睐简单决策、直截了当、速战速决的消费方式，实体店购物的时间和过程可能大幅缩短。因此，提供更精准产品或服务的商家或许会更有竞争优势。
此外，人际接触式的共享消费可能受到挑战。例如，出于对传染的担忧，共享出行、共享办公等接触式共享消费相应地会受到影响。共享经济的“下半场”除需要更多地注重并提高“接触式共享”的安全性、健康性外，还需要更多关注并推进“非接触式共享”。共享消费模式也会产生新的变化。未来，相关企业要更精准地预见并应对新冠肺炎疫情对消费行为模式的长期深远影响，方能更有效地创造机遇、赢得市场。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】