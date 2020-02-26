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帮把手，不要乱伸手（观象台）

陆娅楠

2020年02月26日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　推进复工复产，不仅是对政府部门应急管理能力的考验，也是一场优化营商环境的比拼。这个时候能出实招、办实事，就能为当地可持续发展留下更多“树苗”，埋下更多“种子”

　　

　　最近有两则新闻在社会上引发热议。

　　一则是某地企业想复工，需要提交15个表格、2份承诺书等共计21份材料，还要盖章备案。另一则是某地为了帮企业复工，政府部门出钱包机、包车、包高铁接回外地务工人员，不仅资助吃住、送口罩，还发生活补贴。

　　两相对比，耐人寻味。

　　招人、复工原本是企业自己的事，但今年有所不同。新冠肺炎疫情来势汹汹，对原有经济运行秩序造成短期冲击。在做好疫情防控工作的同时，有序推进复工复产，就必须众人拾柴、抱团取暖，特别是需要政府部门“该出手时就出手”。

　　保障要素流动，“有形的手”不能缺位。我国劳务输出地与输入地往往离得较远，有的甚至相隔几千公里。受疫情防控影响，有些地方封闭管理，一些务工人员别说赶火车、搭飞机，出村可能都有困难。卫生检疫环节增加、交通运输班次调整都是不得不设的“非常之举”。地方政府有关部门伸出援手，跨区域跨部门协同作战，能帮助员工尽快返岗，满足企业和员工的复工愿望。

　　缓解经营压力，“有形的手”也须积极作为。中国拥有世界上最齐全的产业门类，这也意味着，我国制造业分工细、环节多。疫情只要影响一家企业，往往可能波及整个产业链、资金链。中国企业家调查系统针对疫情对企业影响所做的最新调查报告显示，目前企业最大困难为成本压力增大，60.7%的企业表示亟须“争取政策及资金方面的扶持”。援企政策晚一天落实，不仅原本经营佳、有前景的企业可能因疫情而“生病”，其上下游企业也可能受影响。将免租金、减税额、降社保、不断贷等好政策尽快细化、落实，变为有温度、能操作的好招，才能让企业渡过难关。

　　“帮把手”不是“乱伸手”。在复工复产中，个别地方以防疫需要为名，要求企业多盖章、多填表、缴保证金，将政府需承担的部分疫情防控责任转嫁给企业，这违背了“放管服”改革的精神。协助企业复工复产是民生大事，也直接关系地方发展。给企业创造更有利的复工复产条件，与其说是帮忙，不如说是地方政府部门的应尽之责，责无旁贷。

　　实心实意“帮把手”，也是为了地方长远发展“留后手”。应对疫情影响，不仅是对地方政府部门应急管理能力的考验，也是一场优化营商环境的比拼。眼下，各地既遭遇疫情防控挑战，也面临经济下行压力，可谓双线作战。如果说前一条战线的主力军是医护人员，那么后一条战线的主力军就是企业。都说患难见真情，这个时候能出实招、办实事，就能为当地可持续发展留下更多“树苗”，埋下更多“种子”。种子多了，树苗强了，又何愁孕育不出硕果累累的林海？

　　疫情影响是短暂的，优化营商环境是无止境的。当下，越来越多的地方已行动起来，越来越多的好消息正从基层传来。我们有理由相信，春暖花会开！


　　《 人民日报 》（ 2020年02月26日 18 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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