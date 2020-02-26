当好“服务员”  助企渡难关（新视点）

“多亏这份不可抗力事实性证明，帮我们挽回了3000万元的经济损失。” 拿着新冠肺炎疫情不可抗力事实性证明，浙江省湖州市吴兴区某汽配制造企业副总经理陈惠荣悬着的心终于放了下来。

陈惠荣所在企业是法国标致公司非洲工厂的供货商，受疫情影响，无法按时交付产品。“如果不能及时提供无法履行合同原因的合法证明，企业不仅要承担价值240万元的直接合同损失，还要赔违约金，未来整整3年的订单也将被搁置。”

让陈惠荣没想到的是，吴兴区驻企服务专员了解情况后，第一时间向市贸促会求助，并在中国贸促会、浙江省贸促会等上级部门的帮助下，出具了新冠肺炎疫情不可抗力事实性证明，一下就解了企业的燃眉之急。

在湖州市吴兴区，随着“助企开复工、确保开门红”专项行动的启动，企业复工复产正有序开展。

行动中，政府当起了企业“服务员”，做到“专员定点服务”“专班靶向服务”“专项政策服务”相结合。全区500多名服务专员，到各自联系的近千个企业（项目），监督落实防疫措施和协调解决困难问题。全区还成立防疫指导、返岗用工、物流畅通、金融支持、法律保障、外贸出口、政策兑现等7个服务专班，企业需要什么，就提供相应的精准帮扶。同时，涉企重点部门在解决具体问题的基础上，对企业集中反映的复工共性问题，出台相关政策，切实帮助企业渡过难关。

重点工程复工了。作为2022年杭州亚运会的重点配套工程，湖杭铁路项目工期紧、任务重。为了让湖杭铁路能尽早复工，湖州市吴兴区交通局、妙西镇主动服务、积极对接，为施工项目开复工及人员返湖做好政策解答、指导、办理。

现如今，湖杭铁路项目施工现场防疫到位、复工有序。所有进出人员全部进行登记、测温；生活区、生产区的通风、消毒工作一步不落；员工用餐实行盒饭制和错峰就餐制……在做好防疫工作的同时，保证工程进度不受影响，按时保质保量完成项目，力保2022年杭州亚运会顺利召开。

服务业解困了。在吴兴区妙西镇，受疫情影响，西塞山旅游度假区妙溪民宿主动取消了所有订单，损失超11万元。没有了收入，贷款怎么还？民宿老板汪颖很犯难。

了解到汪颖的困难，吴兴区服务专班主动上门，指导汪颖在线申报乡村精品旅游项目，只用一周时间办完所有手续，并将资金发放到位。15万元到账的短信提醒让汪颖松了一口气：“这笔补助正好解了我们的燃眉之急，马上就能用到退单和还贷的缺口上。”

为了更好帮扶旅游企业渡过难关，吴兴区专门出台了《关于支持帮扶旅游企业疫后渡过难关的十条举措》，不仅为企业提供贴息补助、快速审批等金融支持，还在疫情过后文旅企业如何进一步打响品牌、提高核心竞争力等方面推出了一系列有力举措。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)