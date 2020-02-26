复工复产十条，为企业开方便之门（锐财经·一手抓防疫，一手促发展 （14））

面对复工复产企业等单位、居民急需口罩的情形，安徽省合肥市庐阳经开区合肥格兰帝卫生材料有限公司开足马力，生产国标N95型口罩，保障社会、市场等需求。图为2月24日，该公司员工在国标N95型口罩生产线上作业。

方 好摄（人民视觉）

随着企业加快复工复产，市场监管等部门为企业服务，开展了一系列审批、监管等方面的工作，并出台了《支持复工复产十条》。国家市场监督管理总局副局长唐军在2月25日国务院联防联控机制举行的“维护市场秩序，支持复工复产”新闻发布会上介绍，目前《支持复工复产十条》已初见成效，为企业复工复产打开方便之门。

急企业之急，支持复工复产

“现在企业面临很多困难，我们支持企业复工复产就是要根据企业的急需提出针对性比较强的措施。”唐军介绍，针对企业复工复产涉及到行政许可和强制性认证的问题，提出了告知承诺的办法，企业如果具备生产条件，并承诺在一定时间内把这些材料补齐，市场监管总局当场就可办理生产许可证。

支持复工复产十条措施推出后已初见成效。“目前已为87家‘因疫情影响不能按时完成换证’的企业办理了特种设备相关许可证延期和免评审换证，授权10个省市的22家检验检测机构办理项目扩项110多项次。”唐军介绍，大力简化办证程序、实施告知承诺后，办理疫情防控期间所需的5类消毒用品原料（包括次氯酸钙、次氯酸钠、漂白粉、乙醇、过氧乙酸）以及保障春耕的2类化肥（包括复肥、磷肥）的产品生产许可证，从之前分别需要30天和10天，压缩至目前的1天。

监管更加灵活。唐军指出，在口罩专项抽查工作中，对少数不合格产品生产企业，不是一罚了之、一停了之，而是组织技术专家赴企业开展质量帮扶，帮助企业查找问题原因，拿出解决办法，在不影响企业正常生产经营情况下，确保产品质量。

在为企业服务的同时，维护市场秩序也不放松。唐军介绍，截至2月24日，市场监管部门已查办4500多家企业，对于其他医疗防护用品和关系民生的重要商品，正在立案的有1.1万多家。“企业自觉地采取行动，电商平台也把好价格关，据初步了解，参加到‘三保’行动中的电商平台，下线了20多万只价格异常的口罩，涉及到3.6万多户门店。”唐军说。

绿色通道加速药品审批

《支持复工复产十条》中提出，对疫情防控所需的药品、医疗器械要建立行政许可的绿色通道。国家药品监督管理局副局长颜江瑛介绍，国家药监局紧急开辟了药品医疗器械应急审批的绿色通道，来保障应急防控物资需要以及防疫所需的药品和医疗器械。

首先，建立了有关审批工作机制，组建了药品医疗器械应急审批的特别专家组，科学有序地开展药品和医疗器械的应急审批。

其次，加快审评审批，推动产品尽早上市用于防疫需要。对于医用口罩、医用防护服等医疗器械产品的注册、生产许可和检验检测等实施特别措施，合并审批流程。对于转产生产医疗器械的企业，药监局实行应急审批，依法办理医疗器械注册证和生产许可证，全力满足防疫所需。颜江瑛介绍，截至2月24日，全国共有医用防护服医疗器械注册证134个，其中在防疫期间应急审批的是93个，共有医用防护口罩的注册证84个，其中应急审批了21个。

在扩大产能方面，药品监管部门开展了“一对一”的服务。“企业转产生产口罩、防护服等应急物资的，我们简化生产资质审批程序，合并产品注册证及生产许可证检查流程，启动加急检验检测程序。”颜江瑛说，“同时，我们也认可企业的部分自检报告，对符合许可条件的企业现场确认后，立即办理产品注册和发给生产许可证。”

截至2月24日，医用防护服日产量已经达到了33万套，医用防护口罩日产量达到了84.4万个，核酸检测试剂的产能每日可以达到170万人份，抗体检测试剂的产能每日可以达到35万人份。

知识产权质押融资解难题

受疫情影响，不少中小企业面临资金紧张的问题，解决融资难题是当前的一项重要任务。国家知识产权局副局长何志敏指出，用企业拥有的知识产权来开展质押融资，对于帮助中小企业，特别是科技型的中小企业解决资金短缺的问题，是一个非常有效的措施和方法。

何志敏介绍，目前国家知识产权局正围绕质押融资开展三个方面的工作：

一是设立了质押登记的绿色通道。“根据有关企业和银行的需求，我们实现了急收急办、快速处理，力争在1个工作日内就完成电子化登记。”何志敏表示，对于防疫应急物资相关企业等采取即刻办理、立等可取的措施，绝不能让登记程序影响到物资生产企业的贷款投放。

二是组织地方开展质押需求和存量项目的摸排。针对疫情防控相关企业的专利商标质押的需求和存量质押项目企业的还款能力等进行了全面的摸排，积极协调银行给予贷款或续贷。

三是加大政策的集成和工作创新的力度。鼓励有条件的地方集成贷款贴息、风险补偿、保险和补助等各项扶持政策，创新互联网、新媒体等项目对接和政策的宣传，有效发挥知识产权增信增贷的作用，支持企业复工复产。

何志敏介绍，一些地方采取了有力的措施来推动知识产权的质押融资，获得了有关企业和社会的好评。“广东省知识产权局专门印发了通知，要求积极推进知识产权质押融资工作，服务企业应对疫情困难；江苏省知识产权局也大力加强知识产权的质押融资工作，自疫情发生以来，全省已有37家企业获得了知识产权质押贷款1.14亿元。”

(责编：杨光宇、曹昆)