近日买机票犹如“买白菜” 上海直飞成都机票只要80元

原标题：近日买机票犹如“买白菜”，大量涉杭机票跌幅超千元

“天啊，去成都的飞机票只要几十块！”杭州市民钟女士盯着一家票务平台的价格列表感叹，“这真的有一种‘买白菜’的感觉，太便宜了。”

和钟女士一样，很多市民近期在各大票务平台查询或购买机票时，都惊讶地发现，很多涉杭航线，最近都推出了前所未有的超低价。以往动辄上千元的经济舱单程机票，最近一两百元就能买到。大量航线的机票价格跌幅超过千元！

记者 黄煜轩 通讯员 朱建美 王洪玲 制图 张凯东

上海至成都航线低至0.4折 从杭州去成都不到200元搞定

钟女士在一家四川企业驻杭办事处工作，经常需要往返杭州和成都。上周，她所在的企业复工，她又准备去成都了，于是便查询起机票情况。

先查询了2月27日杭州飞往成都的经济舱票价，最便宜的价格只需210元，多个航班价格都在200多元，还包括了一些时刻较好的午间航班，“以前杭州到成都的机票基本都500元以上，时刻较好的航班通常要超过1000元，这个价格实在是闻所未闻。”

这时，票务平台提示还有更便宜的空铁转运方案，钟女士点进去之后，简直不敢相信自己的眼睛。

票务平台显示，2月27日晚由上海浦东国际机场飞往成都双流国际机场的EU6668航班，经济舱单程票价只需80元，折扣低至0.4折。2月27日白天由上海虹桥国际机场飞往成都双流国际机场的9C8887、9C6141航班，经济舱单程票价也仅需90元。

“如果我从杭州坐火车去上海，再乘坐只要几十块的航班去成都，算上火车票的钱和燃油机建等费用，不到200元就能搞定！”钟女士惊叹。

杭州十大热门航线票价大跌

大量机票每张跌幅超千元

受新冠肺炎疫情影响，市民出行需求急剧下降，近期很多航空公司都采取了缩减航班，甚至停飞航线的措施来应对。

尽管如此，不少航线的上座率仍然很不乐观，在供应远大于需求的市场情况下，大量航线票价出现了大幅下跌。

北高峰记者对杭州机场近年来客流量最大的十大热门航线，2月25日至3月初的票价情况进行调查，发现与上月同期相比，多条航线的经济舱单程价格跌幅超过千元。

比如飞哈尔滨航线上月的票价约为2000元，近日票价只需约410元，跌幅超过1500元。飞贵阳航线上月的票价约为1400元，近日票价在320元左右，跌幅超过1000元。

还有飞成都、西安、昆明等地的航线，票价跌幅都超过1000元，不少航线的航班量较上月同期也有大幅度减少。

萧山机场客流量正逐日回升 东航、国航等航司有序恢复航班

大量航班票价出现超低价，在业内人士看来是一种不健康的市场现象。

从事机票销售代理工作的唐先生说：“超低折扣和超低价，是航空公司和票务代理商为了最大限度减少损失的无奈之举，未来，随着复工复产的推进和疫情的平复，民航出行量会逐步增加，民航市场会回到正常状态，票价也会回到正常水平。”

萧山机场提供的数据显示，从2月中旬至今，机场每日的旅客吞吐量呈现逐日回升的态势，2月16日旅客吞吐量突破10000人次，2月21日突破20000人次，2月23日已接近30000人次。

随着客流量回升，航空公司方面也在有序恢复停航的航线和航班。

2月24日起，东方航空已恢复杭州与成都间MU5495、MU5496，杭州与西安间MU2223、MU2224，杭州与昆明间MU5317、MU5318，杭州与北京间MU5457、MU5458，杭州与四川泸州间MU5883、MU9975等航班。

中国国际航空执飞的杭州至深圳、广州、昆明、重庆、成都等地的多个航班目前已恢复，2月26日后还将恢复杭州至呼和浩特、杭州至湛江航班。

不过，近期想出国的市民要注意了，杭州至美国洛杉矶、意大利罗马、埃及开罗、澳大利亚墨尔本等地的国际航线，眼下还暂时处于停航状态。

(责编：冯粒、曹昆)