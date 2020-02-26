人民网>>财经

分区分级做好疫情防控工作

27个省份恢复省际省内的客运班线

2020年02月26日07:34  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京2月25日电  （记者邱超奕）截至2月24日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例47672例，其中重症病例9126例；累计治愈出院病例27323例；累计死亡病例2663例；累计报告确诊病例77658例；现有疑似病例2824例。25日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍分区分级做好疫情防控工作情况。

　　分区分级，就是对湖北省、北京市以外的地方依据疫情严重程度，以县级为单位划分为低风险地区、中风险地区和高风险地区三类。国家发改委社会司司长欧晓理解释，低风险地区实施外防输入的策略，全面恢复生产生活秩序；中风险地区实施外防输入、内防扩散的策略，尽快有序恢复正常的生产生活秩序；高风险地区实行内防扩散、外防输出、严格管控策略，要继续集中精力做好疫情防控工作。在疫情得到有效控制后，再有序扩大复工复产的范围。

　　交通运输部综合规划司副司长范振宇介绍，有关部门按照不同地区的风险程度实施差异化政策，保障路网平稳运行。全国公路车流量明显回升，2月16日至22日，高速公路的客、货车流量环比上周分别增长95.4%和136%。截至2月24日，27个省份恢复了省际省内的客运班线或者包车；505个城市持续提供地面公交服务，占全部城市数71.3%；35个城市轨道交通正常运营。

　　截至2月24日，往湖北运送医用防护服257.9万件，负压救护车507辆，呼吸机1.5万台，一线医护人员所需重点医疗物资基本得到保障。工信部产业政策与法规司二级巡视员舒朝晖介绍，下一步将针对不同风险区域采取不同的医疗物资保障办法。一是继续聚焦湖北等高风险区域，全力做好医疗物资保障；二是对北京市等重点区域，根据物资紧缺程度分类实施调配；三是低风险地区原则上按属地原则做好医疗物资保障供应。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月26日 02 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved