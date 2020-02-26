以“有形之手”助力企业脱困

不久前，一段视频引发网友点赞。镜头前，一家民营餐饮企业负责人撕掉员工自愿在疫情期间不拿工资的联名信，并表示，尽管企业面临经营困难，但也要千方百计确保员工有饭吃、有班上。面对疫情压力，员工与企业互相体谅，让人感受到疫情面前不离不弃、彼此温暖的力量。

新冠肺炎疫情突如其来，涉及生产、物流、消费等各个环节，但我们欣喜地看到，很多企业并未被疫情吓倒。一方面，千方百计筹措物资，给医务人员送饭、低价供应生活物资，他们以各种方式履行社会责任。企业与全社会一道共克时艰，是疫情防控阻击战中不可或缺的力量。另一方面，企业积极自救，通过开展线上业务、企业互助等方式，为企业生存寻找新商机，为经济发展带来新契机。

为帮助企业渡过难关，对冲疫情对经济影响，一段时间以来，各地纷纷发挥“有形之手”的作用，减税降费、财政补贴、金融服务等帮扶政策集中出台，为企业发展创造了必要条件。需要看到，不同企业面临的困难不一样，确保政策发挥作用，要做到分类识别，精准施策。有的企业需要生产许可，有的需要留住员工，有的需要运输途径，等等。掌握不同行业、不同地区的实际，了解疫情对不同企业的短期影响，在此基础上提高政策的针对性和精细度，避免“一刀切”，“有形之手”才会更好地发挥效能。

战胜疫情、渡过难关，我们要坚定必胜信心。我国经济长期向好的基本面没有变，疫情的冲击只是短期的，不要被问题和困难吓倒。企业要变压力为动力，掌握政策、用好政策，实现化危为机。我们相信，疫情过去之后，企业必能迎来又一个春天。

《 人民日报 》（ 2020年02月26日 05 版）

(责编：庄红韬、杨曦)