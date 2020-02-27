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日产防护服超10万套！中央企业强力推进医疗物资生产

2020年02月27日02:31  来源：新华网
 
原标题：日产防护服超10万套！中央企业强力推进医疗物资生产

　　新华社北京2月26日电（记者王希）中央企业新兴际华集团连日来整合所有生产力量，紧急转产防控新冠肺炎疫情急需的医疗物资，经过日夜奋战，2月25日医用防护服单日产出已经突破10万套。

　　当前全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展，但一些地区疫情形势依然复杂严峻。国务院国资委党委日前成立医疗物资专项工作组，组织中央企业摸底排查，及时确定转产重点企业，建立与央企集团、医疗物资生产一线单位联系的直通专线，全力推进医用防护服、口罩等重点医疗物资生产。

　　作为国内最大的军需保障服务商，新兴际华集团“从零起步”，迅速转产攻坚，截至目前累计投入上百条生产线、7000多名职工，已经生产医用防护服94.8万套，其中44万套已运达湖北等防疫一线。

　　“多生产一套防护‘铠甲’，就能多武装一个白衣‘战士’。”据新兴际华集团有关负责人介绍，集团细化排产，按照时间节点与下属生产企业签订“军令状”，生产一线“人歇机不歇”倒班作业，日产量不断创下新高。

　　据了解，目前国资委继续推动有条件、有能力的央企转产扩产重点医疗物资，其他医用防护服生产企业也正紧锣密鼓扩大产能、加紧生产。例如，国机集团所属苏美达公司日前获得了医用防护服生产资质，目前日产量约为7000套，已累计生产2.9万余套医用防护服。

(责编：冯粒、曹昆)
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