江苏省规模以上中小企业复工面超95%

原标题：全省规模以上中小企业复工面超95%

本报讯 记者26日从省工信厅获悉，疫情发生以来，全省500多家中小企业公共服务平台“总动员”，配合帮助中小企业抗击疫情、推动复工复产。以企业用电超过2019年12月日均用电量30%为复工标准，截至目前，全省规模以上中小企业复工面已超95%。

省工信厅有关负责人表示，疫情期间，我省中小企业公共服务平台主要围绕“发挥专业优势，助力抗疫药物研发；提供线上服务，助力企业在线办公；强化服务保障，助力企业复工复产”这三个方面展开服务。各药类服务平台免费为医药企业开放实验室和实验设备，提供专业检测等服务，帮助企业研发抗疫药物。南京江北新区生物医药公共服务平台为企业减免检验检测、实验室租赁以及仪器预约等费用。

（付 奇）

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