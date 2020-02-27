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多措帮扶住宿餐饮文旅等行业（国务院联防联控机制发布会）

2020年02月27日08:16  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京2月26日电  （记者邱超奕）截至2月25日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例45604例，其中重症病例8752例；累计治愈出院病例29745例；累计死亡病例2715例；累计报告确诊病例78064例；现有疑似病例2491例。除湖北以外，全国新增确诊病例5例，无新增死亡病例。2月26日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍加大力度帮扶住宿餐饮、文体旅游等受疫情影响严重行业的情况。

　　国家出台一系列支持政策，包括对疫情防控期间住宿餐饮企业等生活服务收入免征增值税；对湖北以外的中小企业免征2—4月养老、失业、工伤保险费，对大型企业减半征收；对湖北省企业免征2—6月养老、失业、工伤保险费等。“根据我们对4000多家生活服务企业开展的问卷调查，截至25日，22%的企业表示已经享受到支持政策。”商务部服贸司司长冼国义说。目前，餐饮、住宿业正逐步复工，商务部重点联系的20家大型连锁餐饮企业复工率达57%；住宿业复工率达50%以上。餐饮业复工以外卖为主，武汉市25日的餐饮外卖达13万单。

　　文旅部2月5日印发通知，决定向旅行社暂退部分旅游服务质量保证金，暂退标准是现有缴纳额的80%。据统计，截至2月25日，提出暂退质保金的旅行社共35200家。应退保证金总额达80亿元，现已退还34.62亿元。“我们积极推动扶持政策出台，涵盖资金支持、金融政策、税费减免、降低成本、政务服务等五方面。”文化和旅游部市场管理司司长刘克智说。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月27日 02 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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