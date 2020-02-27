复工复产，中国自有底气（和音）

“越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待我国发展，越要增强信心、坚定信心。”习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上发表的重要讲话，让世界看到中国实现经济社会发展目标任务的必胜信念。中国一手抓疫情防控，一手抓复工复产，以精准筹划的政策举措、稳扎稳打的实际行动，努力减少疫情对经济的影响。中国与世界紧密相联，中国坚决秉持为全球公共卫生安全负责的态度，也坚守以自身发展为世界经济发展作贡献的初衷。

经济社会是一个动态循环系统，不能长时间停摆。中国人民正以时不待我、只争朝夕的精神，努力把落下的“功课”补回来，把耽误的“时间”抢回来。政府在行动，实施分区分级精准防控策略，打通人流、物流堵点，放开货运物流限制。企业在行动，包机包高铁迎接务工人员返岗等创造性做法此起彼伏。广袤大地上，春耕备耕已从南到北陆续展开。疫情压不垮中国经济。国际观察人士普遍相信，随着员工回得来、原料供得上、产品出得去逐步实现，中国经济运行一定能够尽快恢复正常。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃预期中国经济将在第二季度恢复正常。美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇认为随着疫情逐步得到控制，中国经济或将强势反弹，由衷表示“我对中国经济长期发展前景保持乐观”。

经济全球化时代，世界各国相互依存，既是命运共同体，也是利益共同体。“中国好，世界才更好”，这是无数事实一再证明的道理。“这些天投资者问得最多的问题很可能是‘如何追踪中国恢复生产的情况’。”摩根士丹利一位分析师的话，道出了国际市场对中国实现企业复工复产的热切关注。中国强调深化对外开放和国际合作，加强同经贸伙伴的沟通协调，优先保障在全球供应链中有重要影响的龙头企业和关键环节恢复生产供应，维护全球供应链稳定，彰显了为全球共同发展负责的大国胸怀。

全面、辩证、长远地看，疫情对中国经济的影响是暂时的，中国经济韧性强劲，内需空间广阔，产业基础雄厚，中国经济长期向好的基本面没有改变。中国是世界第二大经济体、世界第一制造业大国、全球供应链重要枢纽，中国是世界第一大货物贸易国、全球第二大外资流入国和对外直接投资国。中国人均国内生产总值迈上1万美元台阶，中等收入群体规模超过4亿人，是全球最具成长性的消费市场。近期，特斯拉、宝马、丰田、三星、空客、霍尼韦尔等大批制造业企业宣布复工复产，还有不少外资企业纷纷通过“云签约”进入中国，充分说明中国吸引外资的综合竞争优势没有改变，外国投资者对中国的信心和投资战略没有改变。

透过挑战看机遇，更能看到中国经济的潜力和前景。一些国际观察人士注意到，中国全民抗疫带火了“宅经济”与“云生活”，智能制造、无人配送、在线消费、医疗健康等新业态新模式逆势成长，不仅顺应了民生需要，释放出新兴消费潜力，还为经济高质量发展开拓了新空间。为抗击疫情，中国正在加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。可以预期，疫情过后，中国经济发展将获得更多新动能。

中国有能力、有信心、有底气战胜疫情，也完全有信心变压力为动力、化危为机，实现经济社会发展目标任务。稳定发展的中国经济，必能继续为全球增长注入信心和动力。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 03 版）

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