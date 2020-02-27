美国在中国抗击疫情中表现如何？（国际论坛）

新冠肺炎疫情暴发以来，各国纷纷向中国施以援手。美国国务院协调组织慈善机构向湖北提供了16吨疫情防控物资，包括38万只N95医用口罩、2.9万副医用手套、6000 套防护服等。美国务院还宣布将向中国和其他国家提供1 亿美元防疫援助，但似乎至今也没有看到具体动作。

相比美国政府，美工商界、友好团体、民间组织等的表现要积极得多。中国美国商会的100多家会员企业已向中方提供了总价值约5亿元人民币的资金和物资援助。中国社科院统计数据显示，美国企业对华援助总额排名第一，并且远高于其他国家企业。惠氏、雅培、AO史密斯、通用电气、安利、百威、耐克等多家美企援助额都超过1000万元人民币。

美国民间援助机构“医疗共享组织”与可口可乐基金会、美国联合包裹运送服务公司合作向中国捐赠180万只口罩和8万套防护服，这也是美国民间迄今提供的最大单笔医疗防护物资捐助。美国十大慈善救援机构之一“直接救援”首批捐赠的20万只口罩、2.75万副医用手套、4000套防护服已于近日直接运抵武汉协和医院。

比尔·盖茨创立的盖茨基金会宣布提供1亿美元资金，用以在全球范围对抗新冠肺炎疫情，其中500万美元已交付中国相关机构。美中关系全国委员会、美中贸委会、乔治·布什美中关系基金会积极筹措口罩等医疗物资，由联邦快递公司包机免费运往中国。美国职业篮球联盟也向中方提供了500万元人民币现金援助。

有“病毒猎手”之称的美国哥伦比亚大学传染病学专家利普金教授在疫情发生后第一时间来华，同钟南山院士等中国同行一道对病毒进行研究，并表示愿无偿提供新型诊断试剂。还有很多美国友人和专家学者主动向中方提供新型疫苗以及潜在医疗药物等信息。许多美国普通老百姓向中国驻美使领馆表达深切慰问与支持。路易斯安那州联邦参议员卡西迪在国会提出支持中国抗击疫情决议案，呼吁美国加强对华援助与合作，同遭受疫情的中国和世界各国人民站在一起。

广大在美华侨华人和留学生也发挥了重要作用。据中国驻纽约总领馆统计，该馆领区内有关组织机构和侨学界累计向国内捐款捐物近4000万美元，其中包括700万只口罩，21.7万套防护服。经中国驻洛杉矶总领馆推荐渠道运回的民间捐助物资已近20批、总量超30吨，总价值超360万美元。有许多侨胞捐款捐物后不留姓名，还有4位年轻人留下了“中华儿女”的署名。

这次疫情像一面镜子，让我们再次看到中美人民之间的友好情谊，但同时也看清了美国一些政客落井下石、唯恐天下不乱的嘴脸。美国国务卿蓬佩奥没有想着如何帮助中国抗击疫情，却还在一个劲到处发表污蔑抹黑中国的言论，挑拨中国人民与中国共产党的关系。美国商务部长罗斯甚至称中国疫情将加速工作机会回流美国，这种言论毫无人性。顽固反华的联邦参议员科顿公然散布病毒可能源自中国“生物战”计划的谎言。《华尔街日报》发表题为《中国是真正的“亚洲病夫”》的辱华文章，赤裸裸地宣扬种族歧视。即使在中国

疫情防控工作取得阶段性成效的情况下，参议员鲁比奥仍睁着眼睛说瞎话，妄称中方发布的数据并不属实，疫情并未得到遏制。

中国人向来重情重义、爱憎分明。对于美国社会各界的真情厚谊，我们衷心感谢、铭记于心。同样，2005年，卡特里娜飓风重创美国时，也是中国派包机运送援助物资，帮助美国应对灾害。而对于美国内强硬反华势力的污蔑抹黑、倒行逆施，我们也敢于亮剑。必须要让他们知道中国人的尊严决不容损害，中国的底线决不容触碰。日前中国外交部宣布吊销《华尔街日报》3名记者证件，就是给了这些人一记响亮的耳光。

疫情无国界。中美在抗击疫情方面的合作应该成为两国关系的新亮点，而不是摩擦点。那些企图利用疫情作政治文章，搞中美“新冷战”“脱钩”的人是逆两国人民的意愿和历史潮流而行，看似来势汹汹，实则内心虚弱，注定要失败。中美两国人民在携手抗击新冠肺炎疫情的同时，也应共同将破坏中美关系发展、鼓吹中美敌对仇视、挑拨中美民意对抗的病毒杀灭。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 03 版）

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