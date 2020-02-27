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菜篮子，拎到家门口（来自疫情防控一线的报道）

——实地探访襄阳市抗击疫情工作

本报记者  贺广华  侯琳良  范昊天

2020年02月27日08:17  来源：人民网－人民日报
 

　　襄阳古城外，鱼梁洲岛，好比一艘船舶停靠江心，异常安静。如果没有疫情，人们会穿过这个襄阳城区对外的主要通道，或乘坐高铁，或驶上高速公路。这里风景优美，也是襄阳人踏青欢聚的好地方。如今，下岛的桥口，交警值守防控疫情。

　　疫情防控，不能麻痹厌战，更不能侥幸松劲。眼下湖北全省农村社区继续实行最严封闭管理，百姓基本民生需求是否得到保障？2月21日，记者一行来到襄阳实地探访。

　　鱼梁洲岛上美亚花苑小区门口，一辆货车缓缓驶来。一个小伙子跳下车，打开车门，拿出一袋袋蔬菜摆在车旁……

　　记者上前打听，小伙叫乔志强，是襄阳市一大型蔬菜批发市场的送货员。他从大年初五就开始忙活，负责把市场里打包好的菜送到小区门口。这是他今天下午送的第三个小区，一共有20多袋菜。

　　鱼梁洲经济开发区党工委书记李传寨说，鱼梁洲岛上没有大型的生鲜超市。疫情来袭，政府商务部门就组织引导社区与超市、菜市场、农产品批发市场对接，开展菜篮子配送上门服务。

　　乔志强拿出一张纸，对照上面的订单信息，给下单的居民打电话通知取菜；一位取完，再给下一位打电话……

　　“包菜9元，大蒜7元，花菜6.5元……合计65元。”记者看到，每一袋菜都标了订单序号，里面的纸上标着居民电话和具体菜价。鱼梁洲经济开发区文化旅游局局长臧宏说，每个小区专门建立了买菜微信群，菜品单价、来源、数量、送货时间等信息全公布，可以按需线上下单。

　　不会用智能手机的老人怎么下单？襄阳市商务局介绍：针对老弱病残、独居、散居等群众，各社区组织网格员、志愿者等，逐家逐户认真登记形成配送名单，定期电话询问，上门提供一对一蔬菜配送。

　　菜价高怎么办？襄阳市市场监管部门专项调查显示：疫情期间，由于运输成本增加、人工成本大幅度增加、蔬菜损耗较大、进货渠道不通畅等原因，菜价确实比平时略高。“哄抬价格严肃查处，取消菜篮子资格”，为了让市民吃上平价菜、放心菜，襄阳市给进入菜篮子工程的商户划出红线，同时专门设置价格投诉热线，有诉必查。

　　在襄阳，随着菜篮子送上门的，还有米面粮油、药品、文具用品等。据统计，目前襄阳市参与配送企业（商户）703家，城区196个社区2155个生活小区全覆盖。

　　2月25日，襄阳市疫情防控指挥部又提出菜篮子配送必须做到“五个固定”：固定配送主体、固定配送人员、固定配送车辆、固定配送路线、固定接收人员，以防在配送过程中出现群体性和交叉感染，力争实现既精准配送又安全配送。

　　“小小菜篮子，装着大民生。”湖北省委常委、襄阳市委书记李乐成说，要实行最严格措施阻断疫情传染渠道，也要实行最精准措施来保障人们的日常生活需求。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月27日 06 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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