直达冷链专列持续北向开行（对口支援 19省份在行动）

2月25日下午，一场简短的交接仪式在湖北省十堰市第二救治医院举行，10辆负压救护车正式交付给十堰市。

“这批救护车原本是广西卫健委为加强广西疫情防控工作而采购的。2月10日，广西对口支援湖北十堰市。在了解到十堰急需负压救护车后，我们将这批救护车紧急支援十堰市。”广西对口支援湖北省十堰市新冠肺炎防治工作前线指挥部有关负责同志介绍。

十堰市急需的各类医疗物资、生活物资，是广西支援的重点。2月23日下午，第二班广西支援湖北果蔬物资直达冷链专列抵达十堰，满载着400余吨医疗物资和生活物资。9辆来自广西贺州，满载123吨爱心果蔬的大型货车也于同日抵达。

冬瓜、莴笋、香柑……专列上满载的优质果蔬既有广西各地市政府组织筹集，也有爱心企业和爱心人士捐赠，凝聚了广西社会各界人士的爱心和力量。疫情发生以来，广西支援湖北果蔬物资直达冷链专列已开行8班，捐赠果蔬物资超过1600吨。

疫情防控期间，84消毒液、医用酒精等防疫物资属于紧俏物资。广西前线指挥部收到十堰市医疗用品需求后迅速行动，短短6小时，从桂林、北海、钦州、南宁等多地调配筹集84消毒液、医用酒精等物资200余吨。广西铁路部门积极配合物资运输，用最短时间完成运输方案，及时到位提交运输计划。

“帮助十堰打赢疫情防控阻击战是广西义不容辞的重大政治责任，5600万壮乡人民是十堰人民的坚强后盾，我们已安排实施系列支援行动，还将根据需求安排后续措施。”广西壮族自治区党委书记鹿心社说。

作为广西第一批援助湖北医疗队成员、广西江滨医院援助湖北医疗队队长，郑立已经在武汉市黄陂区中医医院战斗20多天，“在我们的努力下，大部分患者病情好转……”

2月13日，广西中医药大学驰援十堰市竹溪县医疗队进驻竹溪。医疗队队长陈平穿上防护服，深入一线，根据每位患者的不同病情，中西医结合，采用个性化治疗，取得良好效果；同时医疗队的队员们带领患者开展呼吸操训练，调理患者身心，促进康复。

“你们从广西给我们带来了人间大爱，你们辛苦了，谢谢！”竹溪县城关镇北大街居民明扬在给医疗队的感谢信中这样写道。

截至目前，广西累计派出7批共914名医疗卫生人员驰援湖北。“我们齐心协力、众志成城、并肩作战，一定能打赢疫情防控阻击战和十堰保卫战。”广西壮族自治区主席陈武说。

《 人民日报 》（ 2020年02月27日 06 版）

(责编：庄红韬、杨曦)