春天，正在中国田野间绽放（望海楼）

一边继续防控新冠肺炎疫情，一边抓紧恢复生产生活秩序。中国共产党强大的统筹能力正在使中国尽快回到应有的节奏。

当前中国春耕备耕已从南到北陆续展开。习近平总书记近日对全国春季农业生产工作作出重要指示强调，越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。

中国的粮食安全，对中国很重要，对世界也很重要。20多年前，国际社会对中国人的吃饭问题非常担忧，有“谁来养活中国”的所谓“布朗之问”。中国用不懈奋斗和巨大成就回答了这个问题。去年中国政府发布的白皮书显示，中国粮食连年丰收、库存充裕、供应充足、市场稳定，在“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”新粮食安全观指引下，中国以占世界近20%的人口，生产了约占世界25%的粮食。

更为关键的是，中国政府非常清醒地认识到，粮食产需仍处在一种紧平衡态势，确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松。因此，即使处在疫情防控最吃劲的关键阶段，中国依然强调“不失时机抓好春季农业生产”。

疫情对农业带来的不良影响客观存在，但困难正在被迅速克服。农资企业复工复产速度加快，前一阶段出现的农资供应、农机作业、农民下田等堵点逐渐打通。对疫情防控进行分区分级差异化施策，很大程度上解除了各地在这一问题上的疑虑。在2月23日的重要讲话中，习近平总书记要求，“即使是疫情最重的湖北和疫情较重的省份，也要根据实际情况组织农民开展农业生产。农业生产场所大多在田间野外，一些不合理限制要取消，确保农业生产不误农时。”这段话彰显了最高决策层的决心。

春季农业生产，不仅关系粮食安全，还关系全年经济社会发展目标的实现。

2020年，对中国至为关键。如期实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽，打赢脱贫攻击战，全面建成小康社会……实现这些里程碑式的目标，每一个都需要牢靠的农业基础。所以，对“不误农时”的强调，也意味着中国在实现既定目标的征程上，不会有任何后撤的打算。事实上，今年的中央“一号文件”在防疫期间发布，已经体现了中国在经济社会发展方面的定力与信心。“一号文件”连续17年聚焦“三农”领域，今年则要求粮食生产稳字当头，稳政策、稳面积、稳产量；强调补短板，规划改善农村基础设施和公共服务；并在涉及“人地钱”要素保障方面出台了含金量很高的政策。

中国是农业大国，广袤的农村大地上，流淌着每一个中国人的根脉。让农业现代化程度越来越高，让农村人居环境越来越好，让农民生活越来越富裕，始终是中国共产党念兹在兹的追求。虽然疫情不可避免会影响到“三农”工作，但中国会沿着已有的部署坚定往前走。

白衣战士奋战武汉、全国各地驰援湖北、复工复产安全有序、春耕备耕紧抓农时，骨子里都流淌着中华民族的坚强。未来一段时间，中国的农村将会是一番繁忙的景象。土地深翻、种子播下、无人机监测苗情、农机在田埂间穿梭、汗水渗入脚下的泥土……这充满希望的田野，是所有中国人的家乡。

在抗击疫情的战争中，有一句话温暖人心——“没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临”——无论对疫情防控还是受到冲击的经济社会来说，都是如此。现在，这个春天正在来临，就在中国的田野间绽放。

（作者为本报评论员）

(责编：庄红韬、杨曦)