原标题：央行：要把再贷款再贴现快速精准落实到位

新华社北京2月26日电（记者吴雨）中国人民银行26日表示，增加再贷款再贴现专用额度5000亿元，同时下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点至2.5%。人民银行系统要把再贷款再贴现快速精准落实到位，为企业有序复工复产提供低成本、普惠性的资金支持，切实解决企业复工复产面临的债务偿还、资金周转和扩大融资等迫切问题。

当日人民银行召开电视电话会议，部署金融支持中小微企业复工复产工作。会议认为，当前疫情防控正处在最吃劲的关键阶段，支持配合统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展是金融系统当前的头等大事。

人民银行表示，稳健的货币政策要更加注重灵活适度，在前期已经设立3000亿元疫情防控专项再贷款的基础上，增加再贷款再贴现专用额度5000亿元，同时，下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点至2.5%。其中，支农、支小再贷款额度分别为1000亿元、3000亿元，再贴现额度1000亿元。2020年6月底前，对地方法人银行新发放不高于贷款市场报价利率（LPR）加50个基点的普惠型小微企业贷款，允许等额申请再贷款资金。

会议指出，增加再贷款再贴现专用额度是统筹推进疫情防控和经济社会发展，切实解决企业复工复产迫切问题的重要举措。再贷款再贴现资金要向重点领域、行业和地区倾斜，在现有支持领域基础上，重点支持复工复产、脱贫攻坚、春耕备耕、禽畜养殖、外贸行业等资金需求，并加大对受疫情影响较大的旅游娱乐、住宿餐饮、交通运输等行业以及对防疫重点地区的支持力度。

会议强调，要把再贷款再贴现专用额度的发放和管理作为当前的重要工作来做，切实提高再贷款再贴现专用额度政策效果。同时，要加强监督管理，确保资金发放依法合规，防止资金出现“跑冒滴漏”。

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