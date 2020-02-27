商务部：着力打通末端配送“最后一百米”

人民网北京2月27日电 （栗翘楚）2020年2月27日，商务部召开网上例行新闻发布会，商务部市场运行司副司长王斌表示，新冠肺炎疫情发生以来，各地在做好疫情防控的同时，推出一系列便民保供服务的新模式、新业态，打通末端配送“最后一百米”，提升生鲜配送效率，使人群在空间上分散、在渠道上分流，有效降低了接触和聚集风险，满足居民基本生活需要。
王斌表示，近日，商务部部办公厅印发《关于推广疫情防控时期保障生活必需品供应典型做法的通知》，总结11种各地的典型做法，供各地借鉴推广。
一是开展“线上自选+无接触配送”。各地电商平台、商超、餐饮等保供企业利用新技术、新装备、新标准，优化配送服务，引进智能机器人，增配终端自助取货设施，实现“无接触”“少接触”配送，一些电商平台的“无接触配送”订单占总订单数比例超过80%。
二是促进“传统零售+融合创新”。一些地区的传统商超、餐饮、加油站等企业加快创新转型，打破线上线下和行业领域的界限，开展双线融合、跨界合作。许多超市拓展网上购物功能，满足线上订单需求，并与餐饮企业共享员工，缓解人手紧缺问题；一些加油站拓展非油业务，提供“加油+买菜”服务，增加了消费者购买果蔬等生鲜产品的新渠道。
三是推行“社区团购+集中配送”。湖北武汉、黄冈、孝感等地的商超和企业根据社区居民统一采购需求，推出果蔬、肉蛋、粮油、日化等多样化套餐包，集中配送到社区，由社区指定联络员将商品送至居民家中，满足“足不出户”居民生活物资需要。
四是开展“安心团餐+定点供应”。有些地区以团体为单位，定点采购餐饮企业提供的团餐，满足复工复产后本地区机关团体和企事业单位用餐需要。
五是开展“临时网点+定点直供”。一些地方组织社区与市郊农业合作社、蔬菜生产基地，以及农批市场、商超结对，在街区、小区设立临时供应网点，增加供应渠道。
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