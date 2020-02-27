人民网>>财经

商务部：着力打通末端配送“最后一百米”

2020年02月27日16:50  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京2月27日电 （栗翘楚）2020年2月27日，商务部召开网上例行新闻发布会，商务部市场运行司副司长王斌表示，新冠肺炎疫情发生以来，各地在做好疫情防控的同时，推出一系列便民保供服务的新模式、新业态，打通末端配送“最后一百米”，提升生鲜配送效率，使人群在空间上分散、在渠道上分流，有效降低了接触和聚集风险，满足居民基本生活需要。

王斌表示，近日，商务部部办公厅印发《关于推广疫情防控时期保障生活必需品供应典型做法的通知》，总结11种各地的典型做法，供各地借鉴推广。

一是开展“线上自选+无接触配送”。各地电商平台、商超、餐饮等保供企业利用新技术、新装备、新标准，优化配送服务，引进智能机器人，增配终端自助取货设施，实现“无接触”“少接触”配送，一些电商平台的“无接触配送”订单占总订单数比例超过80%。

二是促进“传统零售+融合创新”。一些地区的传统商超、餐饮、加油站等企业加快创新转型，打破线上线下和行业领域的界限，开展双线融合、跨界合作。许多超市拓展网上购物功能，满足线上订单需求，并与餐饮企业共享员工，缓解人手紧缺问题；一些加油站拓展非油业务，提供“加油+买菜”服务，增加了消费者购买果蔬等生鲜产品的新渠道。

三是推行“社区团购+集中配送”。湖北武汉、黄冈、孝感等地的商超和企业根据社区居民统一采购需求，推出果蔬、肉蛋、粮油、日化等多样化套餐包，集中配送到社区，由社区指定联络员将商品送至居民家中，满足“足不出户”居民生活物资需要。

四是开展“安心团餐+定点供应”。有些地区以团体为单位，定点采购餐饮企业提供的团餐，满足复工复产后本地区机关团体和企事业单位用餐需要。

五是开展“临时网点+定点直供”。一些地方组织社区与市郊农业合作社、蔬菜生产基地，以及农批市场、商超结对，在街区、小区设立临时供应网点，增加供应渠道。

(责编：栗翘楚、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved