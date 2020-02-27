商务部：8省份已累积向湖北调运生活必须品3.3万吨

人民网北京2月27日电 （栗翘楚）2020年2月27日，商务部召开网上例行新闻发布会，商务部市场运行司副司长王斌表示，自1月23日以来，联保联供协作机制8省已累计向湖北省调运生活必需品物资3.3万余吨，其中水果蔬菜2.7万吨；协调解决交通运输不畅、部分商品供应不足、消杀物资紧缺、复工复产难等问题50余起。

商务部组织湖北及周边省份企业进一步提高保障湖北武汉生活必需品供应的标准，将粮、肉和食用油的保供库存天数提高到30天，提高了蛋、奶、菜等生活必需品的保供库存标准，确定了保障供应的保底数量及响应制度，保证湖北武汉在疫情防控的关键时段生活必需品供应充足稳定。

(责编：栗翘楚、孙阳)