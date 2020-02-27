商务部：没有必要担心后期商品出现较大短缺

人民网北京2月27日电 （栗翘楚）2020年2月27日，商务部召开网上例行新闻发布会，商务部市场运行司副司长王斌表示，总体来看，中国生活必需品产能库存稳步增长，复工复产逐步向好，市场供应充足，价格总体平稳。没有必要担心后期商品出现较大短缺。
一是市场供应基础坚实。2019年，中国粮食总产量达6.64亿吨，比上年增长0.9%，连创历史新高，牛羊肉、禽肉、鸡蛋、蔬菜、水果、水产品等产量平稳增长，肉类进口较快增加。目前全国粮油肉蛋奶等生活必需品库存充裕，储备充足。
当前，全国春耕备耕扎实推进，今年春季气象条件有利，农业生产形势总体正常。冬小麦面积基本稳定，冬春蔬菜在田面积8400多万亩，供应量比上年同期增长2.7%，生猪生产稳步恢复，1月份能繁母猪存栏环比增长1.2%，连续4个月环比增长。后期生活必需品市场供应基础坚实。
二是复工复产逐步向好。在中央和地方推出的一系列扶持政策措施作用下，各类企业有序复工复产，粮食应急加工能力复产率已超过70%，肉类、奶类及食品加工等民生产品企业复工复产加快推进。商贸流通企业复工率不断上升，大型连锁超市开业率达95%，品牌连锁便利店开业率80%左右；电商平台快递企业复工率进一步提升。交通运输陆续畅通，生活必需品供应链逐步打通，产销对接进一步顺畅，为增强生活必需品市场供应提供有力保障。
王斌表示，当务之急是在确保疫情防控到位的前提下，推动非疫情防控重点地区复工复产，全力以赴恢复生产生活秩序。商务部将进一步密切监测疫情对市场供求的影响，引导更多企业尽快恢复营业，保障市场供应。
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